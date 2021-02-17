Яких домашніх тварин заводять у світі

Ведучий Нового каналу Макс Узол розповів цікаві факти про домашніх улюбленців – мешканців різних куточків світу

17 лютого відзначають цікаву дату – День котів у Європі. У багатьох країнах світу справді є своя «міська» тварина. Та, яку можна спокійно зустріти, прогулюючись вулицею. Тревел-журналіст, блогер та ведучий Нового каналу Макс Узол створив добірку країн та міст з їх улюбленцями.

Стамбул – місто котів

– Це місто часто називають «Кетстантинополь», тому що там, швидше, не коти живуть у місті людей, а люди в місті котів, – розповідає ведучий. – І це правда. Коли ми подорожували там з Олею (Оля Манько – співведуча та дружина Макса – прим. ред.), то ці пухнасті чотирилапі там практично скрізь. Повірте, неможливо зробити фото чи відео так, щоб туди не потрапив котяра. Їх можна побачити сплячими на машинах, на мопедах, на зупинках, на кавових автоматах у кав’ярнях. Стамбульці їх просто обожнюють. Чому так сталося? Я прочитав кілька легенд. Яка з них правдива – невідомо, але цікаві всі. Перша: колись давно сидів пророк Магомет, до нього в рукав залізла змія, але не вбила, бо це побачила кішка і врятувала його. Друга: котів багато, бо люди вірять: якщо вбити цю тварину, потрібно буде побудувати мечеть, аби бог пробачив. Третя: люди думають, що коти потрапляють відразу в рай і розповідають богу, чи ти був хороший, чи ні. Тож всі намагаються задобрити пухнастих, аби ті гарно розповідали про вас «нагорі». З іншого боку, можна пояснити це тим, що Стамбул – рибацьке місто. Я сам бачив, як невеличку рибу віддають котикам. А ще цікавий факт – у Стамбулі є ціла окрема мечеть котів, де їх живе десь штук 20-30.

Еквадор – країна ігуан

– Цей факт шокував нас максимально. Уявіть, у цій країні міською твариною вважається не кіт чи собака, як у нас, а ігуана, – каже Макс. – Ці великі ящірки живуть там у природі, тож багато з них можна зустріти у міських парках, на вулицях. Людей ігуани не дуже бояться, але й не дуже люблять, чесно кажучи. На відміну від котів у Стамбулі, вони не лащаться на кожному кроці, а, навпаки, можуть втекти кудись під дерево і заховатися у траві. А ще цікаво, що в найбільшому місті країни, Гуаякілі, є спеціальна служба, яка виловлює ігуан, якщо ті залізли до когось у двір.

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Індонезія – країна пташок

– На острові Ява домашніми тваринами вважаються голуби, – розповідає ведучий Нового каналу. – Там існує правило: що ти багатший, то більше повинен мати голубів. Це показник достатку та доброти, адже ти піклуєшся про тендітні створіння. Та, з іншого боку, там цих пташок використовують на тоталізаторах. У них є така місцева забава: наприклад, два сусіди збираються на полі, роблять ставки, випускають своїх голубів. І чий першим дістанеться додому, той і отримає виграш.

Та не голубами єдиними.

– На острові Балі домашніми тваринами вважаються півні, – каже Макс. – Їх там тримають не для того, щоб вони допомагали куркам нести яйця. Вони – бойові півні. Птиць тренують, годують спеціальними кормами та вітамінами, роблять їм масаж. Все тому, що потім ці півні змагаються і виграють гроші для своїх господарів.

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