Ведуча Нового каналу принесла жертву заради роботи в шамана

Оля Манько з «У кого більше?» стала асистенткою чаклуна у Танзанії

Ведуча реаліті «У кого більше?» Оля Манько наважилася познайомитися зі справжнім занзібарським шаманом під час чергової роботи-підстави, яку їй підкинув чоловік-суперник Макс Узол. Але щоби стати асистенткою Мсолопанганзі, дівчині довелося спуститися у печеру Нгонга, пройти ритуал посвяти та принести у жертву комаху. А їх Оля боїться просто панічно.

– Взагалі я не вірю у всіляких відьмаків, чаклунів, екстрасенсів. Але читала, що у Танзанії, на Занзібарі чаклуни – це професія. До них ідуть, як до лікарів. Тому мені було цікаво подивитися, що ж то за чаклуни, можливо, в них реально є якісь знання і дар, – поділилася ведуча «У кого більше?»

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Та щойно Оля Манько познайомилася з тим самим роботодавцем, то зрозуміла, що вскочила в халепу. Шаман планував використовувати дівчину, як додаткове джерело енергії. Адже, за його словами, білолиці наділені особливим даром цілення. Тому Мсолопанганзі залучив Олю до ритуалу зцілення та введення в транс жінки.

– Він став показувати, що у нього є кістки людей, з якими проводить ритуали. Потім почав робити жіночці надрізи на пальцях. Це дуже дивно насправді. Люди там свято вірять у шаманство. Думаю, що це більше сила думки і впевненість у тому, що він щось може, допомагає виліковуватися людям. Я залишилася при думці, що цей шаман – шарлатан. Хоча увесь той антураж, печера, в яку ми заходили, справляє враження. Здавалося, що я потрапила у реальне лігво відьмака, – пригадала Оля Манько.

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