ТОП-3 туристичні місця поблизу Буковеля від ведучих Нового каналу

Тревел-журналісти Макс Узол та Оля Манько порадили місця, які обов’язково треба відвідати під час подорожі у Карпати

Буковель – це чи не найбільш відвідуване в Україні місце в зимовий період. Позайматися гірськолижним спортом, поз’їжджати на санях та тюбах, попаритись у лазні та пообтиратися снігом – вибір великий, але стандартний. Ведучі Нового каналу та тревел-журналісти Макс Узол та Оля Манько у новому випуску свого YouTube-блогу показали цікаві туристичні місця, які розташовані неподалік цього відомого курорту. Повірте, вони вас точно вразять.

Віадуки (Ворохта).

Мости-віадуки у Ворохті – це справжнє туристичне диво. Там їх аж два з усіх шести, що знаходяться в Україні.

– Один з віадуків – 130 метрів в довжину. А найширший проліт у ньому, що знаходиться над річкою Прут, завдовжки 23 метри, – розповідає Макс Узол. – Але навіть не у величині його краса. Міст розмалювали величезними тематичним малюнками: гуцулами з трембітами, гуцулкою з козою, орнаментами, квітами. Збудували цей віадук, до речі, полонені італійці більше ста років тому, ще за часів Австро-Угорської імперії.

А другий віадук – ще більший. І, головне, він вважається найстарішим в Україні.

– Його звели ще у 1895 році. Міст був частиною грандіозного плану – з’єднати залізницею Адріатичне та Чорне моря. Щоправда, цьому завадила Перша Світова війна, – розповідає ведучий. – Довжина мосту – 200 метрів, а найбільший проліт над річкою – 30 метрів. Щоб віадук не зруйнувався, його закрили. А у 2000 році поряд збудували дублюючий міст. Тож зараз цей величезний віадук – туристичне місце. На нього можна піднятися та насолодитися карпатськими краєвидами зверху.

Водоспад Пробій (Яремче).

Це місце більш відоме та багатолюдне, але його просто неможливо не відвідати хоч раз у житті.

– Колись цей водоспад був заввишки 25 метрів. Але через те, що річкою Спрут сплавляли дерева, його довелося підірвати. Тепер він перетворився на такі собі каскади, пороги. Висота його складає лише вісім метрів, – розповідає журналіст. – Здається, невеликий, але один з найбільш глибоководних в Україні. Тут дуже потужний потік води, тож треба бути обережним.

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Водоспад максимально доступний. Його можна побачити збоку, зверху з мосту, чи навіть побувати в ньому, обережно ставши на каміння. Зробити яскраве фото теж можна, але ду-у-уже обережно. На цьому неодноразово наголосили ведучі.

Яремчанський звіринець (Яремче)

Тут можна подивитися на тварин, які живуть у карпатському лісі. Вхід коштує лише 30 гривень, але ведучі купили ще цілий кілограм вівса за 20 гривень, щоб пригостити тваринок.

– Дуже атмосферне та позитивне місце. Багато відвідувачів гуляють з дітками, – каже Оля Манько. – Можна просто пройтися і відпочити, можна погодувати тваринок чи погладити їх, а можна забратися на сторожову вежу та подивитися на звіринець з висоти пташиного польоту. А ще мені вдалося там пройти таку собі «оленячу терапію». Маленьке оленятко підійшло просто до нас, тож я його і погладила, і погодувала. А воно мене облизало. Було дуже мило.

Повний випуск YouTube-блогу Макса Узола та Олі Манько з Карпат дивіться за посиланням.

А свіжі випуски хардкор-реаліті «У кого більше?», де вони та ще четверо сміливих журналістів є ведучими, дивіться щосуботи о 12:00 на Новому каналі.