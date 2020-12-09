ТОП-3 невідомих туристичних місця Львівщини

Ведучі Нового каналу показали, куди поїхати у цій області по враження та гарні фото

Підгорецький, Олеський, Золочівський замки – це ті пам`ятки, куди їде турист під час подорожі у Львів. Але на цьому мандрівка не закінчується, адже це не всі дива України, що «живуть» на Львівщині. Пара ведучих Нового каналу Оля Манько і Макс Узол у своєму тревел-блозі на YouTube показали не дуже відомі, але не менш цікаві туристичні місця Львівської області.

Мисливський будиночок Стир

Казковий будинок на казковому озері входить до мисливського господарства Стир у селі Збруї. Таких будинків в Україні лише два – більш відомий та розкручений у Житомирській області та цей, у Львівській. В`їзд на територію з весни 2020 року коштує 100 гривень з машини.

– Виглядає двоповерховий будинок суперказково, – розповідає ведуча. – Він зроблений з темного дерева, тому на тлі лісу виглядає дуже містично. Коли заходиш всередину, здається, що всюди полиці з книгами, але насправді це така дошка, наче паркет. Вражає люстра з рогами оленя. Але вибиваються з інтер`єру крісла, які були, напевно, у кожному радянському актовому залі.

Макс Узол зазначив, що гроші за вхід – хороша ідея, адже в будиночку помітно щілини, дірки, які можна буде відремонтувати за ці кошти. А ще на території мисливського господарства можна влаштувати пікнік в альтанках, залишитися на ніч у міні-готелі чи з наметом та відвідати невеличкий зоокуточок, який буде цікавий діткам.

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Чортів камінь

Наступне дивовижне та чимось містичне місце знаходиться у селі Підкамінь. На верхівці невеликої гори стоїть величезний камінь, який називають чортовим.

– Не зрозуміло, як ця каменюка тут з`явилась, але є кілька пояснень, – розповідає ведучий. – З давніх давен прийшли ченці і зробили тут монастир. Про це дізнався чорт і так розлютився, що полетів у Карпати, відірвав каменюку та кинув у монастир. Та сил у нього забракло, в монастир він не влучив, і камінь впав тут. Але є ще й нудний варіант. 11 мільйонів років тому навколо було Сарматське море, а цей камінь – кораловий риф на його дні.

Ось такі легенди виникнення цікавого туристичного місця. У що вірити – обирайте самі, але приїдьте сюди обов`язково. Особливо, якщо вам подобається містика та різна дивина.

Підземна церква в Монастирі

У тому ж селі Підкамінь знаходиться монастирський комплекс XVIII століття. Його назва – Монастир походження дерева Христа. За часів радянської влади тут був концтабір для українського духовенства. Потім – в`язниця, психоневрологічний диспансер, конюшня, гараж і псарня.

– Головна частина Монастиря – бронзова богоматір, – розповідає ведучий. – Ходять легенди, що під час войовничого атеїзму вона почорніла, а, коли повернулися ченці, то почала очищуватись.

При Монастирі є підземна церква. Екскурсія туди коштує 30 гривень з людини.

– Якось реставрували головну церкву, тому створили підземну. Але так звикли до неї, що вирішили залишити, – розповідає ведучий. – Храм доволі тісненький. Розписана стеля, кута люстра дають відчуття, ніби ти телепортувався у Київську Русь. Але найбільше вразило, що в монастирі працює психоневрологічний диспансер. Тут досі лікують душевнохворих жінок, і з будівлі навіть чути крики.

Повний випуск влогу ведучих Нового каналу Олі Манько та Макса Узола дивіться за посиланням.