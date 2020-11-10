Що безкоштовно відвідати у Стамбулі за три дні?

Ведучі Нового каналу склали добірку найцікавіших та найкрасивіших місць

Одна з країн, яка відкрила свої кордони для українців після карантину – Туреччина. Пара ведучих Нового каналу Оля Манько та Макс Узол обожнюють подорожі. Вони мають свій тревел-блог на YouTube. Зазвичай подорожували лише Україною, але нещодавно вийшло їх перше відео з-за кордону. Там вони показали величний і красивий Стамбул – гігантський мегаполіс з 16-мільйонним населенням, який розміщений на кордоні Європи та Азії. Що подивитись у найбільшому місті Туреччини за 3 дні безкоштовно – ловіть добірку пам`яток від наших ведучих.

Блакитна мечеть та Собор Святої Софії

На головній площа міста Султанахмет є відразу два місця, які треба відвідати. Перше – це головний символ Стамбулу Блакитна мечеть. Зараз вона закрита на реконструкцію, – каже Макс. – А друге – це Собор Святої Софії.

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Секретна цистерна

Водосховищ, які можуть відвідати туристи у Стамбулі, – кілька, але вони платні. Цистерна, яку знайшли ми, – не менш цікава і з безкоштовним входом, – розповідає Оля. – Знаходиться вона у підвальному приміщенні магазину килимів, недалеко від Блакитної мечеті. Цистерні «Накільбент» більше півтори тисячі років. Вона є частиною візантійського водопроводу. А зараз це музей, який навіть більше схожий на палац з величними колонами.

Район кольорових будиночків Балат

Балат – найстаріший район Стамбулу, де не побачити величних мечетей, але є купа маленьких різнокольорових будиночків. Знаходиться він на відстані п’яти кілометрів від площі Султанахмет, – ділиться ведучий. – Цей район можна назвати «релакс Стамбул», адже там тихо, не надто людно та є багато затишних маленьких кафе. Вони дуже яскраві, тому з`являється відчуття, ніби потрапив у мультфільм. А ще у районі Балат знаходиться найінстаграмніше місце міста. Вулиця з маленькими будиночками на крутому схилі, де багато дрібних сходинок. Виглядає дуже оригінально.

Мечеть Чамлиджа

В азіатському районі Стамбулу Ускюдарі знаходиться найбільша у всій Туреччині мечеть Чамлиджа, – каже ведуча. – Її будували 6 років, а відкрили навесні 2019-го. На створення мечеті пішло 110 мільйонів доларів. Вона вміщає біля 60 тисяч прихожан. Мечеть настільки велика, що для підйому там зробили ескалатор. Також рекордним там є розмір килима. Він має площу 17 тисяч квадратних метрів. Найцікавіше те, що він суцільний і, увага, ручної роботи. Ви обов`язково маєте побачити це на власні очі.

Хмарочос Сапфір

На завершення – про місце, від якого просто перехоплює подих, – діляться ведучі. – Найвищий оглядовий майданчик Стамбулу знаходиться на висоті 236 метрів на верхівці хмарочосу Сапфір. Це місце з нашої добірки є платним, але, повірте, воно того варте. Один квиток коштує приблизно 128 гривень. Далі на ліфті вас піднімають на 55 поверх, і все – весь Стамбул до ваших ніг. Відчуття не передати словами, а побачити – обов`язково кожному.

Більше цікавих фактів про Стамбул та його пам`ятки – дивіться у новому випуску тревел-блогу Олі Манько та Макса Узола (Новий канал) за посиланням.