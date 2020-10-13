Несамовите озеро, диво інженерії та будиночки для гобітів: що, крім гір, подивитися у Карпатах?

Найчастіше у Карпати вирушають по гірський відпочинок. Що не дивно, адже вони там фантастичні. Та подружжя ведучих «У кого більше?» (Новий канал) Ольга Манько та Максим Узол, знімаючи відео для свого YouTube-каналу, показали Карпати з зовсім іншої сторони. Пара відвідала місця, про існування яких знає не кожен. І всі вони розташовані на тлі неймовірних краєвидів.

Радіолокаційна станція «Памір»

На одній із найвищих вершин буковинських Карпат, горі Томнатик, кілька десятків років тому функціонувала секретна радіолокаційна станція. Її збудували у 1960 році, у розпал «холодної війни», аби слідкувати за ворожими літаючими об’єктами.

– Покривала радіолокаційна станція величезну територію – від узбережжя Туреччини до Балтійського моря, – розповідає ведучий Нового каналу Максим Узол. – І на той час була справжнім дивом інженерії. Та дістатися туди не так просто. Ми виїжджали з села Тюдів на Івано-Франківщині, і перших 40 км дороги були ідеальними. Після селища Путила (Чернівецька область) вже почалися ями, а після Селятину – суцільний щебінь. Дорога ставала дедалі гіршою. Незручність полягає також у тому, що нерідко після дощів ґрунтівку розмиває, тому найкраще вирушати в подорож позашляховиком. З приємного – неймовірні краєвиди!

Не функціонує «Памір» вже багато років – сьогодні про існування засекреченої радіолокаційної станції нагадують лише білі кулі. Однак її територію часто обирають для проведення концертів, свят і фестивалів. У спокійний період там гуляють корівки та свині.

Унікальне містечко «Гобітхіл»

Наступною зупинкою подружжя ведучих «У кого більше?» став «Гобітхіл» – унікальне містечко, яке поєднуватиме культуру і традиції казкової Гобітанії та реальної Гуцульщини. Чому поєднуватиме? Тому що воно ще лише будується. Повноцінно відпочити там можна буде вже навесні 2021 року.

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– «Гобітхіл» не позиціонує себе як готель чи туристична база, хоча там можна буде орендувати будиночок і пожити, – розповідає у відео на їхньому YouTube-каналі «Камон» Ольга Манько. – Вони позиціонують себе як казкове містечко, де будуть жити гуцульські гобіти. Вони матимуть свою владу, суд, митницю, пошту тощо.

Схожий «Гобітхіл» є вже в Новій Зеландії, а віднедавна – ще й в Україні. Вхід туди на екскурсію обійдеться у сто гривень. Попри те, що більша частина містечка лише будується, глянути буде на що.

Високогірне озеро «Несамовите»

Така назва озера пов’язана з численними легендами навколо нього. Одна з них говорить, що у водоймі заборонено купатися, аби не потривожити душі вбивць та самогубців. Інша, навпаки, закликає скупатися незаміжніх дівчат, бо це допоможе їм знайти свою половинку.

– Побачити на власні очі Несамовите необхідно, – вважає подружжя ведучих Нового каналу. – Бо через величезну кількість туристів, сміття та інші чинники воно під загрозою зникнення. А це, між іншим, одне з найвисокогірніших озер Карпат. Дорога туди неблизька та екстремальна – багато каміння й коріння дерев, тому легко можна підвернути ногу. Але мальовнича – спочатку стежка веде лісом, вкритим мохом, потім через річки та містки, полонину з квітами та фантастичною панорамою на гори.

Більше дізнатися, як дістатися цих та інших локацій, можна з відео на YouTube-каналі подружжя «Камон».

А реаліті «У кого більше?» за участі Максима Узола та Ольги Манько виходить щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!