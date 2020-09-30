Куди помандрувати восени: топ-3 «незаїжджених» місця у Карпатах
Ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Ольга Манько та Максим Узол порадили, куди вирушити на короткі канікули
Кожен українець хоч раз, але бував у Карпатах. Гори – місце сили багатьох. Однак маршрути загалом у всіх схожі, і розваги також. Досвідчені мандрівники Ольга Манько та Максим Узол, знімаючи нове відео для свого YouTube-каналу «Камон», проклали альтернативний маршрут. Він складається з кількох дуже цікавих і нетипових місць. І, головне, туристів там поки що зовсім мало. Ідеальний варіант в умовах карантину.
- Равликова ферма
Раніше власники ферми на Івано-Франківщині займалися виключно розведенням равликів задля експорту. Однак цього року вони відкрилися також для туристів – знайомлять усіх охочих з особливостями цих тварин і пригощають екзотичними стравами з них. А знаходиться ферма у 12-ти кілометрах від міста Коломия – у селі Підгайчики.
– З екскурсії я дізналася, наприклад, про те, що равлики не бачать, не чують і не видають жодних звуків. Зате у них 15 тисяч зубів, які розташовані по всій довжині ніжки, – інтригує ведуча «У кого більше?» Ольга Манько. – А коштує екскурсія разом із дегустацією 375 гривень. В останню входить шість видів равликів, салат з них та келих вина.
Знайдеться тут чим зайнятися і дітям. Поки їхні батьки дегустуватимуть, вони можуть погратися у дитячій зоні, яка облаштована у кантрі-стилі, позмагатися у равликових перегонах чи поблукати лабіринтами в полі кукурудзи. Остання розвага сподобається також дорослим.
- Гойдалка «в небі»
Ведучі Нового каналу Ольга Манько та Максим Узол називають цю гойдалку секретною. Тому що місцезнаходження її відомо небагатьом. Хоча після публікації відео на їхньому YouTube-каналі «Камон» охочих потрапити туди точно побільшає.
– Щоб знайти геолокацію цього місця, ми списувалися з місцевими у соцмережах. І один хлопець все ж таки здав нам цю точку, – ділиться Максим Узол. – Гойдалку спорудили жителі. І особливість її у тому, що вона, по-перше, дуже висока, а, по-друге, розташована на горі з фантастичним видом на гори.
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Знаходиться гойдалка на горі Сиглін у селі Космач також поблизу Коломиї. Їхати туди місцеві рекомендують через Яблунів – це вийде хоч і довше, зате дорога краща.
Нелегкий шлях і до самої гойдалки.
– Іти туди потрібно лише два кілометри, але по часу це займає 40 хвилин, – продовжує Максим. – Дорога нелегка, відразу кажу, однак дуже мальовнича. І проходить повз камені Довбуша.
- Сироварня
На полонині Росохата поблизу села Шешори знаходиться ще одне цікаве місце – сироварня. Ціни там дуже демократичні – кілограм будь-якого сиру коштує лише 100 гривень. Більше того, місцеві не лише пригостять, а й розкажуть безліч цікавих байок.
– Місце дуже колоритне, як і самі сировари, які з величезним задоволенням відкриють всі таємниці і пригостять сирами, – з усмішкою розповідає Ольга Манько. – Цікавий також той факт, що виходять місцеві на гору разом із коровами на початку весни, а спускаються аж восени, коли починається холод, і тваринам нічого їсти. Тому перед тим, як їхати туди, краще знайти контакти і уточнити, чи працюють вони, і чи є в наявності сири.
Шлях на полонину також нелегкий, зате дорогою можна заскочити в печеру Довбуша.
Більше місць у Карпатах можна дізнатися з блогу Макса Узола та Ольги Манько на їхньому YouTube–каналі. А реаліті «У кого більше?» за участі подружжя телеведучих виходить в ефірі Нового каналу щопонеділка о 19:00.