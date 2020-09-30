Ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Ольга Манько та Максим Узол порадили, куди вирушити на короткі канікули

Кожен українець хоч раз, але бував у Карпатах. Гори – місце сили багатьох. Однак маршрути загалом у всіх схожі, і розваги також. Досвідчені мандрівники Ольга Манько та Максим Узол, знімаючи нове відео для свого YouTube-каналу «Камон», проклали альтернативний маршрут. Він складається з кількох дуже цікавих і нетипових місць. І, головне, туристів там поки що зовсім мало. Ідеальний варіант в умовах карантину.

Равликова ферма

Раніше власники ферми на Івано-Франківщині займалися виключно розведенням равликів задля експорту. Однак цього року вони відкрилися також для туристів – знайомлять усіх охочих з особливостями цих тварин і пригощають екзотичними стравами з них. А знаходиться ферма у 12-ти кілометрах від міста Коломия – у селі Підгайчики.

– З екскурсії я дізналася, наприклад, про те, що равлики не бачать, не чують і не видають жодних звуків. Зате у них 15 тисяч зубів, які розташовані по всій довжині ніжки, – інтригує ведуча «У кого більше?» Ольга Манько. – А коштує екскурсія разом із дегустацією 375 гривень. В останню входить шість видів равликів, салат з них та келих вина.

Знайдеться тут чим зайнятися і дітям. Поки їхні батьки дегустуватимуть, вони можуть погратися у дитячій зоні, яка облаштована у кантрі-стилі, позмагатися у равликових перегонах чи поблукати лабіринтами в полі кукурудзи. Остання розвага сподобається також дорослим.

Гойдалка «в небі»

Ведучі Нового каналу Ольга Манько та Максим Узол називають цю гойдалку секретною. Тому що місцезнаходження її відомо небагатьом. Хоча після публікації відео на їхньому YouTube-каналі «Камон» охочих потрапити туди точно побільшає.

– Щоб знайти геолокацію цього місця, ми списувалися з місцевими у соцмережах. І один хлопець все ж таки здав нам цю точку, – ділиться Максим Узол. – Гойдалку спорудили жителі. І особливість її у тому, що вона, по-перше, дуже висока, а, по-друге, розташована на горі з фантастичним видом на гори.

Ведучий Нового каналу спалив ноги на гарячому вугіллі

Ведучий Нового каналу посивів після «знайомства» з коброю

Знаходиться гойдалка на горі Сиглін у селі Космач також поблизу Коломиї. Їхати туди місцеві рекомендують через Яблунів – це вийде хоч і довше, зате дорога краща.

Нелегкий шлях і до самої гойдалки.

– Іти туди потрібно лише два кілометри, але по часу це займає 40 хвилин, – продовжує Максим. – Дорога нелегка, відразу кажу, однак дуже мальовнича. І проходить повз камені Довбуша.

Сироварня

На полонині Росохата поблизу села Шешори знаходиться ще одне цікаве місце – сироварня. Ціни там дуже демократичні – кілограм будь-якого сиру коштує лише 100 гривень. Більше того, місцеві не лише пригостять, а й розкажуть безліч цікавих байок.

– Місце дуже колоритне, як і самі сировари, які з величезним задоволенням відкриють всі таємниці і пригостять сирами, – з усмішкою розповідає Ольга Манько. – Цікавий також той факт, що виходять місцеві на гору разом із коровами на початку весни, а спускаються аж восени, коли починається холод, і тваринам нічого їсти. Тому перед тим, як їхати туди, краще знайти контакти і уточнити, чи працюють вони, і чи є в наявності сири.

Шлях на полонину також нелегкий, зате дорогою можна заскочити в печеру Довбуша.

Більше місць у Карпатах можна дізнатися з блогу Макса Узола та Ольги Манько на їхньому YouTube–каналі. А реаліті «У кого більше?» за участі подружжя телеведучих виходить в ефірі Нового каналу щопонеділка о 19:00.