Аня Олицька з «У кого більше?» насилу виконала своє покарання за програш

Ведучі проекту «У кого більше?» (Новий канал) кожного випуску з острахом чекають на підрахунок зароблених грошей. Адже той, хто програє, має виконати покарання, яке втілює найпотаємніші страхи кожного з них. Так, наприклад, за програш у В’єтнамі Ані Олицькій довелося з’їсти личинку.

– Взагалі для мене їсти щось незрозуміле, незвичне – це завжди стрес. Особливо якщо це рухається. Я боюся різних черв’яків, комах, навіть підходити до них. А тут потрібно засунути собі таке до рота, а воно ще й ворушиться. Плюс, з нього виливалася якась рідина, – з огидою згадує ведуча «У кого більше?» – В’єтнамці мені показували, як це їсти. Ти маєш відірвати голову цій незрозумілій тварині, щоб тебе не вкусили, а потім доїдаєш хвостик. Це було найогидніше, що мені доводилося бачити і робити. Для мене це стало страшним стресом, бо я навіть боялася підійти до тієї личинки, не те що запхати її до рота.

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Через таке покарання Аня Олицька вже була готова відмовитися від участі у проекті. Зі сльозами на очах дівчина просила пожаліти її й відпустити.

– Чесно скажу, що я не збиралася її їсти. Ми знімали покарання години дві. Це була найскладніша зйомка за весь проект «У кого більше?» Я так стресонула, що два дні не могла відійти. Тікала, казала, що більше не братиму в цьому участь. Найгірше – від цього не можна було відмовитися, бо сама погодилася на ці умови від самого початку. Хоч що б говорила, мені все одно довелося це зробити. Зрештою я ту тварину вбила, посмажила, вмовила наших шеф-редакторів та в’єтнамців, загорнула личинку в салатний листочок та ковтнула, не розжовуючи. Не хотіла нічого відчувати, – розповіла Аня Олицька.

Які ще покарання чекають на ведучих, дивися у хардкор-реаліті «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі