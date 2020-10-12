Ведуча Нового каналу ловила «змій» голими руками

Настю Кошман з «У кого більше?» підставила колега-суперниця

Кожен з ведучих екстремального проекту «У кого більше?» (Новий канал) добре знає найбільші страхи та фобії своїх конкурентів по проекту. Третього дня вони завжди готують одне одному роботу-підставу, аби мати більший шанс на виграш.

Дізнавшись, що на кону стоїть поїдання личинки, у В’єтнамі ведуча Аня Олицька пустила в бій найтяжчу артилерію. Вона знайшла для своєї колеги та подруги Насті Кошман роботу з найстрашніших жахів дівчини. Їй довелося голими руками ловити «змій». Принаймні, так Аня написала їй у повідомленні.

– Аня написала мені, що їду ловити змій. А я їх боюся, та й взагалі в мене багато фобій. Боюся практично всього: дна, темної води, комах, змій… Тому Ані було легко підібрати мені якусь підставу. Коли я прийшла на роботу, виявилося, що мені доведеться ловити вугрів у болоті, а це риби. Звісно, вони виглядають, як змії, це гидко й неприємно. Було дуже страшно, бо у В’єтнамі їх потрібно ловити практично голими руками. Ти встановлюєш такі спеціальні пастки у воді, а потім збираєш їх. Вугрі завжди вилазили та вистрибували, а ловити їх треба було руками. Я усвідомлювала, що це риба, а не змія, але вони такі схожі, що торкнутися було страшно, – згадала ведуча «У кого більше?»

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Виявилося , що за допомогою цієї роботи Аня Олицька зіштовхнула Настю одразу з двома її фобіями.

– Насправді я там зустрілася з більшим своїм страхом, ніж змії. Ще з дитинства боюся темного дна. Взагалі не плаваю в річках і озерах. Навіть колись довелося покинути вейкбординг, бо в Києві катання можливе лише в річці чи затоці. Єдина водойма, де я можу плавати, – це море або океан. Тому підставою стало те, що треба залізти ногами в болото. Оце було дуже страшно, – поділилася Настя.

Чи вдалося Насті Кошман перемогти свої страхи та заробити достатньо грошей, дивися у хардкор-реаліті «У кого більше?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі