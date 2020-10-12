Для чого в’єтнамці їдять ластівчині гнізда?

Анастасія Кошман, ведуча реаліті «У кого більше?» (Новий канал), розповіла, що у них міститься секрет вічної молодості

Інформація про те, що завдяки ластівкам жінки можуть залишатися вічно молодими, стала для Анастасії Кошман справжнім сюрпризом. Ведуча реаліті «У кого більше?» дізналася про це випадково, шукаючи чергову роботу у В’єтнамі.

– Я з’ясувала, що у слині ластівок міститься еліксир вічної молодості – колаген, – розповідає вона. – Тож птахів масово розводять на одному з місцевих підприємств.

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Але оскільки слину добути важко, то в’єтнамці вигадали інший спосіб – вони обробляють пташині гнізда, а потім вживають їх у їжу.

– Коли ластівка робить гніздо, то до нього колаген потрапляє разом зі слиною, – пояснює ведуча «У кого більше?» – реаліті, яке щопонеділка показує Новий канал. – В’єтнамці за шалені гроші продають ці гнізда всім, хто прагне відтермінувати появу зморшок. Але для ідеального ефекту гнізда потрібно їсти тричі на тиждень протягом щонайменше п’яти років.

І задоволення це не з дешевих. Вартість одного гнізда – 50 доларів, річний курс обійдеться у вісім тисяч доларів.

Що ще здивувало ведучих «У кого більше?» у В’єтнамі, дивіться вже сьогодні, 12 жовтня, о 19:00 на Новому каналі!