Ведуча Нового каналу чистила туалети в Африці

Олю Манько з проекту «У кого більше?» підставив її чоловік

Дух суперництва – страшна річ. Він не щадить ні колег, ні друзів, ні закоханих. Тому під час відряджень на реаіліті «У кого більше?» (Новий канал) особливо непросто доводилося сімейній парі ведучих – Олі Манько та Максиму Узолу. Знаючи гидливість Олі, Макс підсунув дружині найбридкішу роботу з усіх – чистити туалети.

– Коли я побачила той асенізатор, подумала, що все буде ок. Вмикаєш кнопочку, засовуєш трубу, і він відсмоктує те все. Я бачила, як це роблять у нас в Україні. Думала, що Макс знайшов мені дуже легку роботу. Ще й зарплата класна, бо професія асенізатора вважається елітною. На Мадагаскарі туалети з вигрібними ямами мають тільки багаті люди, – розповіла ведуча «У кого більше?»

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Але на практиці все виявилося доволі бридко. Фактично, заради заробітку Олі Манько довелося «по лікті» занурити руки у відходи.

– Коли ми приїхали у двір, і вони почали витягати відра, зрозуміла, що все буде не так просто. Я спитала, чому просто не підключать асенізатор. На що отримала відповідь, що мотор дуже дорого коштує, і це не окупиться за багато років. Тому вони чистять туалети вручну, за допомогою відер! Для цього щоразу пробивають підлогу. Їм дешевше потім заново її залити. Було дуже огидно. Бо вони просто голіруч брали ті обхезані відра. Якщо для них це звично, то для мене – супержерсть. Відходи слонів не такі огидні, як людські, – з жахом згадала Оля Манько.

Виявляється, на Мадагаскарі для більшості людей за вбиральні служать дерева або ж водойми. Бідні не можуть собі дозволити побудувати собі туалети з вигрібними ямами та обслуговувати їх.

Дивися хардкор-реаліті «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі