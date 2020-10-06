У ведучої Нового каналу вкрали взуття на Мадагаскарі

Під час відрядження з проектом «У кого більше?» африканці зазіхнули на кеди Олі Манько

Однією з найважчих для ведучої реаліті «У кого більше?» Ольги Манько стала поїзда на Мадагаскар. Дівчина очікувала потрапити на екзотичний острів із пальмами та океаном. А натомість опинилася серед руїн, де безліч безпритульних та агресивно налаштованих місцевих.

– У нас були зйомки у найвіддаленіших селах, де немає ані електрики, ані водопостачання, ані інших благ цивілізації, – розповідає ведуча Нового каналу. – Сім’ї з восьми-десяти людей живуть у глиняних хижах. Вони такі бідні, що не можуть дозволити собі навіть взуття. Тому здебільшого ходять обдерті та босі.

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Майже щодня на Мадагаскарі знімальна група «У кого більше?» потрапляла у неприємності.

– У тих місцях, де ми були, африканці дивилися на нас, як на чужаків, – пояснює дівчина. – Вони нечасто бачать білошкірих (а дехто взагалі вперше), тому до європейців ставляться з пересторогою та недовірою, вважаючи їх багатими колонізаторами.

Тож у перший же день на острові місцеві мали намір украсти в Ольги Манько кеди. Їх телеведуча залишила як заставу за інструменти під час роботи з намивання золота. Однак коли робота закінчилася, африканка відмовилася повертати Ользі Манько взуття.

– У той момент я подумала, що за будь-яку ціну повинна забрати свої кеди, – зізнається ведуча «У кого більше?» – проекту, який щопонеділка показує Новий канал. – Бо ходити босоніж просто неможливо – там розпечений асфальт, до того ж, легко можна поранитися об каміння та скло. Хоча місцевих це не зупиняє.

Між африканкою та телеведучою розгорілася шарпанина. І Ользі Манько пощастило вихопити своє взуття та швидко втекти.

У які іще неприємності втраплять ведучі «У кого більше?», дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!