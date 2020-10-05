Ведучого Нового каналу довели до сліз мадагаскарські школярі

Макс Узол з проекту «У кого більше?» спробував себе у ролі викладача в Африці

Ведучі хардкор-реаліті «У кого більше?» (Новий канал) вже звикли до найекстремальніших робіт. Та в перший день вони мають змогу самі вибрати собі щось лайтове і гарно заробити. Так, на Мадагаскарі Макс Узол знайшов роботу вчителя інформатики у місцевій школі.

– Мадагаскар – це дуже бідна країна з величезним рівнем безробіття, тому освіта там слабенька. Там немає ані заводів, ані фабрик, і дуже багато безхатьків. По суті, школа – це єдиний шанс для дітей пробитися в житті. Якщо не закінчиш школу, то, швидше за все, житимеш на вулиці. Але не кожен може дозволити собі навчатися. Потрібні хоча б ручка і зошит, а у багатьох батьків немає грошей навіть на це, – розповідає Максим Узол.

Роботу вчителя на Мадагаскарі Максу Узолу допомогли знайти місцеві. Оскільки його мета у реаліті – заробити грошей, він мав знайти оплачувану посаду. Але поволонтерити у місцевих школах теж можливо. Існує багато програм, за якими можна добровільно поїхати викладати в Африку, зокрема на Мадагаскар.

– Як мені працювалося вчителем? По-перше, це було дуже складно. Бо діти там говорять малазійською і французькою. Ні ту, ні ту мову я не знав. Тому на уроках у мене був перекладач. Дуже багато що я пояснював дітям за допомогою малюнків, вони таке люблять, – пояснив ведучий «У кого більше?»

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Найбільше Макса вразило ставлення школярів до занять та прагнення до навчання загалом.

– Таких уважних дітей я, мабуть, ніколи не бачив. Якщо у нас четвертокласники кидаються іграшками та не слухаються, то на Мадагаскарі вони ловлять кожне твоє слово, кожен малюнок, кожну фразу. Вони розуміють, що є величезний шанс дізнатися більше. А у них такого шансу більше може не бути. Бо ж література, за якою вони навчаються, дуже стара – ще з часів колоніального періоду, – розповів ведучий «У кого більше?»

Навчати дітей – справа не з легких. Але Максу Узолу пощастило отримати чудовий клас, до якого він знайшов підхід. Українець провів хороше заняття з інформатики, яке подарувало йому життєвий урок.

– У кінці, коли я дочитав пару, сталося те, чого я зовсім не очікував. Вони всі встали і почали читати молитву, дякуючи мені. Після цього я реально розплакався. А як після такого не розплакатися? Коли 20 дітей дякують тобі за урок. У нас такого ніде не побачиш пролунав дзвінок – і всі помчали на перерву. Максимум вчитель встигне сказати: «Дзвінок для вчителя, а не для учнів!» Але всім пофіг, всі погнали. Там же повага просто величезна. Саме після цієї роботи я навчився дякувати за елементарні речі. Треба бути вдячним завжди, і нашим вчителям теж, – наголосив ведучий реаліті «У кого більше?»

Які ще пригоди чекають на Максима Узола та його дружину-суперницю Олю Манько, дивися сьогодні, 5 жовтня, у реаліті «У кого більше?» о 19: 00 на Новому каналі