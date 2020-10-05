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Ведучого Нового каналу переслідували на Мадагаскарі

Максим Узол, ведучий реаліті «У кого більше?», розповів, як місцеві реагують на іноземців

На Мадагаскарі та в інших африканських країнах до білошкірих ставляться вороже. Це відчув на собі телеведучий Максим Узол, вирушивши у відрядження на острів. Хлопцю довелося шукати роботу у найвіддаленіших куточках Мадагаскару, серед людей, які мало не вперше бачили європейця.

– Важко було насамперед морально, – зізнається ведучий «У кого більше?» – реаліті, яке щопонеділка показує Новий канал. – Тому що білий для африканців – мішок із грошима. І коли я підходив та щось запитував, тим паче, про роботу, до мене відразу ставилися з недовірою. А ще вони не могли повірити, що мені також можуть бути потрібні гроші, що я їх економлю. Тож коли хотів купити пляшку води, називали мені втричі або і вп’ятеро дорожчу ціну.

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Часом Максим Узол навіть почувався у небезпеці. Коли він шукав роботу у самому «серці» Антананаріву (столиця Мадагаскару – прим.ред.) – на ринку, хлопця увесь час супроводжувало більше двадцяти африканських чоловіків різного віку.

– Як розповіли місцеві, до білого на африканському ринку ставляться не лише з недовірою, а й агресивно, – пояснює ведучий Нового каналу. – Їх називають колонізаторами. І кожен має намір пограбувати.

Тож аби на нього не напали, поки він намагається заробити, Максиму Узолу довелося заплатити за свій супровід кілька тисяч аріарі.

Як у Максима Узола та його суперниці і за сумісництвом дружини Олі Манько минули три дні на Мадагаскарі? Дивіться вже сьогодні, 5 жовтня, о 19:00 на Новому каналі в реаліті «У кого більше?»

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