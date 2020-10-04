4 жовтня у всіх країнах святкують Всесвітній день тварин. У своїх відрядженнях ведучі хардокр-реаліті «У кого більше?» (Новий канал) змогли познайомитися зі справжньою екзотикою зі світу фауни. Також у декого з них живуть і домашні улюбленці. До свята Аліна Мисечко, Настя Кошман, Валік Чернявський та Оля Манько розповіли про своїх улюблених тварин.

Валік Чернявський – сфінкс:

– У мене є домашній улюбленець. Його звати Річі, і це сфінкс (лисий кіт). Завжди думав, що лисі коти – це породження пекла (сміється). Насправді вони дуже негарні, і я б ніколи не подумав, що я візьму такого кота. Але коли вже взяли його, то виявилося, що це наймиліше створіння у світі. Річі дуже любить тепло. Ти можеш його обійняти, і він буде в тебе лежати, доки ти не заснеш. А ще він любить підходити і чухатися об мою бороду.

Настя Кошман – дельфіни, жирафи, слони:

– У мене навічне кохання з дельфінами. Настільки сильне, що я можу розплакатися, коли десь їх бачу. У мене є величезна мрія: поплавати з дельфінами у їхньому природному середовищі. Знаю, що навіть є такі тури. Сподіваюся, одного дня моя мрія здійсниться. Після першого походу в дельфінарій я вийшла з криками, що хочу дельфіна. А цього року зрозуміла, що ще одна моя любов – це жирафи. Коли я їх бачу, у мене зупиняється серце. Не можу повірити, що це справжнє живе створіння. У жирафів такий красивий окрас! У свій день народження, який я провела в Орландо, США, мені навіть вдалося погодувати жирафів спеціальним листям. Це був справжній момент щастя. І ще є одна тварина – це слон. У мене розривається серце, коли я бачу, як поводяться зі слонами у Таїланді, на Шрі-Ланці. Їх змушують катати туристів у важких сидіннях. Я можу годувати слона вічність, якби дали лише купу бананів. У мене є кіт Сімба. Він народився 1 квітня 1997 року, коли мені було сім років. Також я дуже хочу собі песика породи мальтіпу, таку маленьку й кучеряву.

Оля Манько – коти та хом’ячки:

– Зараз у нас із Максом немає домашніх тваринок, тому що ми багато подорожуємо, і нас часто немає вдома. Найбільше з усіх тварин я люблю котів. Якось у дитинстві на мій день народження мені таки його подарували. Він був біло-рудий, і ми його назвали Вася (сміється). Не знаю, чому Вася, але на той час це було модне ім’я тоді для котів. Я тоді цього Васю так любила, що просто як з дитинкою няньчилася, у ляльковій колисці возила. Після того в мене були ще кілька котів, але Вася запам’ятався найбільше, бо він був першим. Мені подобається когось обіймати, мучити. І що коти такі ніжні й самостійні. Якщо собаку треба вигулювати на вулиці, то кота ти можеш залишити вдома, і він сам дасть собі раду. Також у нас із сестрою були хом’ячки – хлопчик і дівчинка. І ми зробили бізнес – розводили їх.

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Аліна Мисечко – олені та панди:

– У мене ніколи не було домашніх тварин. Тому я досі не наважилася завести їх. На відстані люблю і котиків, і песиків. Та якщо говорити про мою улюблену тварину – це олень. Починаючи ще з мультиків, я люблю таких плямистих оленів, як Бембі. Останнього разу я зустріла їх багато у спеціальному парку в Канаді. А в Україні якось ми їхали в Коростищів на пікнік і до нас підійшов олень. Якби в мене був «патронус», як у Гаррі Поттері, то це був би олень. А ще під час «Заробітчан», на роботі в зоопарку Гонконгу, я полюбила панд. Це крутезні створіння, такі милі, пухнасті ведмедики.

Дивися хардкор-реаліті «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі