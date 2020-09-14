Як ведуча Нового каналу робила з лайна гроші

Оля Манько з проекту «У кого більше?» навчилася заробляти на фекаліях

Робити гроші з нічого – звучить, просто як мрія. Але геть з нічого гроші зробити точно не вдасться. А от з фекалій слонів достатньо реально. Про це дізналася ведуча проекту «У кого більше?» Оля Манько під час зйомок у Таїланді і вирішила спробувати і собі підняти капітал, збираючи відходи слонів.

– Я шукала хоч якісь роботи в Таїланді і зрозуміла, що це практично нереально зробити, – розповідає ведуча «У кого більше?» – проекту, який з успіхом показує Новий канал. – Там не хочуть брати на роботу нелегально. Ти маєш бути резидентом країни. Навіть знайти підробіток на один день неможливо. Вони всі бояться, бо можуть загриміти за це до в’язниці. Я у розпачі гуглила роботи і дізналася, що у Таїланді є фабрика, яка робить з фекалій слонів усілякі сувенірчики, блокнотики, це вважається суперекологічно. І в них є прийомний пункт. А я саме до того намагалася влаштуватися у село слонів гідом чи на касі сидіти, але мені відмовили. Тому подумала, що є село слонів, фабрика, де приймають гній, і все зійшлося. На пункті прийому їм однаково, хто приносить «сировину для виробництва». Найбільше боялася, що того пункту на тому місці не буде.

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Здавалося б, що робота не така і страшна. Тим паче, як розказує Оля Манько, фекалії слонів не мають різкого запаху.

– Слонові відходи практично не пахнуть, бо тварини травоїдні. Тому коли вони висихають, то знову стають сіном. Я досі вважаю, що то була геніальна ідея, – ділиться Оля.

Але у гонитві за перемогою ведуча «У кого більше?» зіштовхнулася з іншою бідою. На територію села зі слонами безкоштовно не пускали. А тому їй довелося пробратися туди незаконно та фактично викрасти потрібне їй для заробітку.

– У Таїланді з порушенням закону не варто жартувати, бо дуже легко потрапити до в’язниці. А ходять чутки, що тайські в’язниці мало не найгірші: в туалет ходять під себе, в камері по 50 людей, усі хворіють, – з жахом згадує Оля Манько. – Я боялася, але коли починається гра, почуття безпеки вимикається. Ми дуже ризикували. В житті я б ніколи не вкрала, не порушила б закон, але коли працювала камера, все змінювалося. У той момент я не розцінювала це як крадіжку.

Скільки вдалося заробити Олі Манько на слонячому посліді, та чи не потрапила ведуча за це до в’язниці? Дивися у хардкор-проекті «У кого більше?» вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі