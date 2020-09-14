Ведучого Нового каналу побили у Таїланді

Максим Узол, ведучий реаліті «У кого більше?», травмував ногу і навіть потрапив до лікарні

Наступною країною, куди поїхало подружжя Максима Узола та Ольги Манько в рамках проекту «У кого більше?», став Таїланд. Обом там було дуже непросто, тому роботи шукали буквально на вулиці. Так, Максим натрапив на організатора таїландських боїв, який запропонував йому 300 бат (250 грн. – прим.ред.) за раунд. Аби заманити українського телеведучого, чоловік збрехав, що це не справжні бої, а імітація.

– Нічого собі несправжні бої, – обурився Максим Узол, отримавши боксерською рукавицею у щелепу від суперника. – У мене не було сил. Не уявляю, як професійні бійці вистоюють по 12 раундів.

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Ведуча Нового каналу впала у жерлі діючого вулкану

Згодом професійний боксер уже так розійшовся, що почав не на жарт гамселити ведучого.

– Він травмував мені ногу, з кожною хвилиною вона набрякала все більше й більше, – розповідає ведучий «У кого більше?» – реаліті, яке показує Новий канал. – Тут вже ніяк було викрутитися – довелося їхати до лікарні. Медики сказали, що ступати на ногу не можна щонайменше тиждень.

Невже це буде останнє відрядження Максима Узола в екзотичні країни? Дивіться вже сьогодні, 14 вересня, о 19:00 в реаліті «У кого більше?» на Новому каналі!