Ведуча проекту «У кого більше?» (Новий канал) здала круті місця для фотосетів

Якось під час відрядження до Еквадору ще у проекті «Заробітчани» Оля Манько покаталася на знаменитій екстремальній гойдалці. Вона знаходиться на найвищій точці вулкану на висоті понад 2 тисячі метрів над прірвою. Після того, як фотографія гойдалки на «краю світу» з’явилася в «National Geographic», такий знімок закортіло мати всім інстаграмницям.

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А нещодавно, досліджуючи Карпати для свого тревел-блогу «КАМОН», Оля Манько знайшла схожі гойдалки і в українських горах. І нашій журналістці не шкода поділитися з тобою локаціями для крутих фоток в Instagram. Тож лови ТОП карпатських гойдалок від Олі Манько.

1. Гойдалка в Микуличині. Вхід на гойдалку вільний і безкоштовний. Поставили її місцеві, вибравши класний вид на гори. Як знайти: геолокація цієї гойдалки вже є на Googl-картах, просто шукаєте: Велика карпатська гойдалка Микуличин. Яка дорога: доїхати туди можна за 30 хвилин з Яремче. До Микуличина дорога ідеальна, а в селі, коли звертаєте з траси, починається дорога з ямами, потім трішки бездоріжжя і парковка, де ви залишаєте авто, а самі ще добрий кілометр піднімаєтесь вгору по ґрунтовці з каменюками. Якщо ліньки йти пішки, то можна замовити трансфер на позашляховику чи бобіку, нам пропонувати просто на парковці, але ми вирішили прогулятися, тому що любимо ходити пішки.

2. Рекордна гойдалка в Буковелі. Її позиціонують як найвищу в Україні, на відкритті її навіть до книги рекордів України занесли. Висота – майже дев’ять метрів. Але гойдатися на ній не можна, навіть таблички висять. Як знайти: шукайте в Буковелі, на території етно-парку «Гуцул ленд». Вхід у парк коштує 130 гривень, там крім гойдалки є етно-будиночки, мінізоопарк та інші коржики. Ми самі на цю гойдалку не потрапили, фото моєї подруги @boyko_olgaa ❤️

3. Секретна гойдалка. Її ми зняли для нашого тревел-блогу з Карпат, і це найатмосферніша гойдалка з усіх трьох. По-перше, знаходиться вона на горі висотою 900 метрів. По-друге, поруч випасають корів, і вони своїми дзвониками ніби грають якусь карпатську мелодію. По-третє, з гойдалки відкривається просто фантастичний панорамний вид на гори. По-четверте, на ній можна дуже високо гойдатися, і це капець як екстремально і красиво (попередні дві гойдалки повністю дерев’яні, і вони майже не гойдаються, риплять і не приносять ніякого кайфу). По-п’яте, вхід безкоштовний і немає людей. Місце розташування цієї гойдалки ми обов’язково покажемо в нашому блозі і здамо координати. Тільки будьте готові, що дістатися до неї не так просто, ми йшли півтори години пішки в гору.

Дивися хардкор-проект «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі