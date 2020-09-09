Ведуча Нового каналу впала у жерлі діючого вулкану

А опинилася там Анастасія Кошман, ведуча реаліті «У кого більше?» у пошуках заробітку

Побачити на власні очі вулкан – мрія чи не кожної людини. Але опинитися в його жерлі як робітник – такого бажають не всі. Однак для жителів острова Балі це звична справа – чимало місцевих заробляють тим, що збирають та продають сірку.

– Небезпека полягає в тому, що вулкан активний, – розповідає ведуча «У кого більше?» – реаліті, яке відправляє своїх ведучих на пошуки заробітку в екзотичні країни. – І ніхто не знає, коли він може вибухнути. Дуже шкідливими є також випари сірки, які осідають в легенях. І за кілька років ті можуть відмовити.

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У жерлі діючого вулкану Анастасія Кошман опинилася через свою суперницю Анну Олицьку. Збирання сірки стало третьою роботою-підставою на Балі, яку для ведучої підібрала її колега.

– На вершині вулкану дуже красиво, – ділиться Настя Кошман. – Наче кадри з якогось фантастичного фільму. І важко повірити, що все це – справа рук природи. І туристи зазвичай піднімаються на вершину, милуються, фотографуються та повертаються назад. Я ж мала спуститися в жерло. І там уже все не так мальовничо – дуже погана видимість, майже неможливо йти, бо все сиплеться, слизько… Я навіть впала та травмувала руку та ногу.

До того ж, платять за таку небезпечну роботу за українськими мірками небагато – лише 1200 рупій (2 грн. – прим.ред.) за один кілограм сірки. Ведучій «У кого більше?» вдалося заробити за весь день 12000 рупій, що на наші гроші трохи більше 20 гривень.

– Винести сірку з жерла також непросто, – каже дівчина. – Місцеві роблять це в корзинах на коромислі, від якого страшенно болить плече. В якийсь момент я навіть почала викладати сірку, бо розуміла, що не зможу підняти її на вершину.

Які ще пригоди чекають на ведучих реаліті «У кого більше?», дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!