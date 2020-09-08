У ведучого Нового каналу запідозрили COVID-19. Які результати тесту?

Максим Узол, ведучий проекту «У кого більше?» (Новий канал), потрапив під загрозу зараження

Пандемія коронавірусу продовжує стрімко поширюватися. COVID-19 міг вразити ведучого Нового каналу Максима Узола. Він поспілкувався із подругою, у якої згодом підтвердився COVID-19. Як тільки ведучий «У кого більше?» дізнався, що перебував у контакті з хворою на коронавірус, одразу вирішив перевіритися та здав аналіз в одній з київських лабораторій.

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– Сама процедура відбувається дуже швидко. У лабораторії обов’язково потрібно вказати причину, чому ти прийшов. Бо якщо у тебе є симптоми, тебе відправлять в іншу лабораторію. У тій лабараторії приймають лише людей без симптомів. Сама процедура відбувається блискавично – 15 секунд – я порахував, – поділився досвідом новоканальський ведучий. – Тому аби не проходити через це все, носіть маски, тримайте дистанцію, мийте руки та обробляйте їх антисептиком.

Результат Максим Узол отримав онлайн того ж дня ввечері. Він виявився негативним. Бережіть себе!

Дивися неймовірні пригоди Макса Узола у проекті «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі