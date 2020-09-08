Таке покарання через програш отримала Анастасія Кошман, ведуча реаліті «У кого більше?»

Балі у ведучої Насті Кошман абсолютно не асоціюється з райським островом. Там дівчині довелося піти на ризик – поцілувати кажана. Таке завдання вона отримала за програш своїй суперниці по проекту «У кого більше?» Анні Олицькій.

– Я розуміла, що програю. Але все ж сподівалася на диво, – зі сльозами на очах зізналася Настя, усвідомивши, що їй доведеться зробити.

За правилами проекту, у ведучих було три дні на те, аби знайти три роботи, і в підсумку заробити якомога більше грошей. Той, кому це вдавалося, отримував приємний приз. Його ж супернику доводилося нести покарання.

– Найбільше я хвилювалася саме за фінальну частину, – зізналася Анастасія Толстошеєва, керівник проекту «У кого більше?» – У випадку Насті Кошман ми навіть думали змінити покарання. Тому що кажан їй дістався гігантських розмірів, і міг травмувати обличчя. Але вона все ж наважилася на поцілунок. У більшості випадків ведучі приймали рішення не на користь свого здоров’я та безпеки, настільки були захоплені проектом.

Ведуча Нового каналу скуштувала каву з фекалій

Що відбувається? Правила проекту «У кого більше?»

Але перед тим, як наважитися, ведуча Нового каналу пережила шок. Вона кілька хвилин не могла підійти на кажана. А від одного погляду на нього Анастасія починала плакати.

– Ми з дівчатами найбільше чекали Балі, – каже ведуча реаліті «У кого більше?» – проекту, який показує Новий канал. – Але через те, що зйомки проходили не в туристичних місцях, а в якихось хащах, перебування там мені здалося пекельним. Я плакала щодня. Казала, що не хочу так працювати. Загалом усі 45 днів у відрядженні стресувала й погрожувала поїхати додому.

Що ще чекає на ведучих? Дивіться щопонеділка о 19:00 у реаліті «У кого більше?» на Новому каналі!