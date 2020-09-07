Ведуча Нового каналу скуштувала каву з фекалій

Анна Олицька, ведуча реаліті «У кого більше?», скуштувала на Балі особливий різновид цього напою. І навіть влаштувалася на ферму з виробництва спеціальних кавових зерен

Вирушаючи в найекзотичніші країни Азії та Африки, телеведуча Анна Олицька очікувала на ненайприємніші способи заробітку. І могла навіть уявити, що прибиратиме фекалії. Але що влаштується на ферму, яка займається збором тваринного посліду та виробництвом з нього кавових зерен, Анна і подумати не могла.

Виявляється, особлива гордість балійців – копі лувак – різновид кави, що ферментується у шлунках хутряних тварин.

– Мусанги або, як їх називають місцеві, луваки (тварини – прим.ред.) поїдають стиглі плоди кавового дерева, – розповідає ведуча «У кого більше?» – Ті у їхніх шлунках ферментуються й виходять разом із послідом. А люди вже збирають ці фекалії, вибирають з них зерна, обробляють та заварюють.

Що відбувається? Правила проекту «У кого більше?»

Цивілізовані намети, або що таке глемпінг?

На Балі Анна Олицька, власне, і займалася тим, що збирала в лісі фекалії мусангів.

– У них, до речі, доволі приємний запах, трав’яний, – зізналася ведуча Нового каналу. – А от сама кава мені не дуже сподобалася. Вона кислувата і з запахом фекалій.

Копі лувак – один із найдорожчих сортів. Тому на Балі за чашку такої кави доведеться віддати 100 тисяч рупій (180 грн. – прим.ред.).

Мабуть, і платять за роботу, пов’язану з виробництвом цієї кави, добре? А дізнатися можна буде в реаліті «У кого більше?» вже сьогодні, 7 вересня, о 19:00 на Новому каналі!

Про проект:

«У кого більше?» – реаліті, яке випускає Новий канал. У ньому три пари ведучих зважилися на екстремальну гру: хто заробить більше грошей у чужій екзотичній країні? За правилами проекту, за три дня їм потрібно попрацювати у трьох місцях, заробити на їжу, ночівлю і при цьому залишити якомога більше грошей у кишені. Адже той, у кого грошей буде найбільше, отримає приз. А тому, хто програє, доведеться понести покарання.