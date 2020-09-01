Новий каналУ кого більшеНовиниЦивілізовані намети, або що таке глемпінг?

Цивілізовані намети, або що таке глемпінг?

Ведучі проекту «У кого більше?» (Новий канал) відкрили для себе новий формат відпочинку

Для подружжя телеведучих Олі Манько та Макса Узола подорожі – це не просто робота, а стиль життя. Переживши найстрашніші роботи та умови життя під час проекту «У кого більше?», новоканальці досі мають сили, щоб відкривати для себе нові місця. І зараз вони подорожують Україною, аби на своєму YouTube-каналі «КАМОН» показати всю красу внутрішнього туризму. В одному з випусків свого тревел-блогу Оля та Макс вирішили випробувати на собі глемпінг.

Що таке глемпінг?

Глемпінг – це такий формат житла у великому наметі, але з готельними комфортними умовами. Фактично, ви орендуєте невеличкий дерев’яний будиночок у лісі, який нагадує намет. Адже замість дверей там – наметові шторки на застібці.

Скільки коштує глемпінг?

У Європі глемпінг доволі поширений вид відпочинку. Але в Україні він тільки набирає популярності. Максу Узолу та Олі Манько вдалося відшукати глемпінг всього у 80-ти кілометрах від Києва, у селі Ржищів. Оренда шестимісного глемпу на одну ніч обійшлася їм у три тисячі гривень. Але можна зняти і менший будиночок, за дві тисячі гривень.

Другий раз у перший клас і завалені іспити: ведучі Нового каналу поділилися спогадами про школу

Ведучий Нового каналу змусив дружину мити громадські туалети

Що є у глемпі?

Глемп – повністю дерев’яний будиночок. Він оснащений гойдалкою, невеличкою терасою, столом зі стільцями. Там є два двомісні ліжка, диван, імпровізована кухня з холодильником та столовими приборами, шафа та повноцінна ванна кімната з усіма зручностями. Також біля кожного будиночка є свій мангал із шампурами.

З міркувань безпеки у глемпі немає мікрохвильовки, духовки та плити. Тому їжу доведеться або привозити з собою, або замовляти у ресторані неподалік. Доставка обійдеться у 100 гривень.

На території глемпінгу немає інтернету. Тому можна провести хороший digital-детокс. А блютуз-колонки взагалі заборонені, щоб не заважати сусідам.

Чим зайнятися?

У ржищевському глемпінгу є кілька варіантів дозвілля.

Варіант 1. Міні-ранчо. Можна замовити кінну прогулянку та навчитися їздити верхи. Але робити це потрібно заздалегідь, бо до вашого приїзду коней можуть розібрати.

Варіант 2. Цілюще джерело. Навіть два. Місцеві кажуть, якщо покупатися в одному з джерел, то можна завагітніти.

Варіант 3. Затоплена церква та Лиса гора. Найлегший спосіб дістатися затопленої церкви – катером. Прогулянка по воді стартує від 200 грн з людини. Затоплена церква стоїть посеред води на невеличкому острівці, де раніше було село Гусинці. Коли у 1972 році відкривали Канівську ГЕС, території п’яти сіл були затоплені водами Дніпра.  Існує легенда, що затоплену церкву побудував пан Гусинський як усипальницю для своєї родини. А на Відьомському острові на Лисій горі досі проводять різноманітні ритуали. Адже він вважається одним з найбільших місць сили.

Відгуки Від Олі Манько та Макса Узола

Оля:

– Глемпінг – це класний вид житла для тих, хто любить відпочивати на природі, але з комфортом. По суті, це величезний намет, в якому є навіть душ та туалет. Макс дуже любить відпочинок в наметі, завжди мене тягне, а я вже не дуже люблю намети, бо зранку хочеться в душ, привести себе в порядок… Сміюсь і кажу Максу: «У такому наметі я згодна ночувати не одну ніч».

Макс:

– Це класний формат відпочинку, бо я люблю намети. Але рідко ходжу в походи, бо витягнути Олю – то величезна проблема. А в глемпі є усі потрібні умови. Найбільше мені зайшло те, що у нас був свій дворик у лісі. Невеличкий мінус – вночі прохолодно, бо немає опалення. А ще крута штука – вікна в стелі. Коли ти лежиш на другому поверсі у ліжку, то бачиш зірки.

Дивися неймовірні пригоди наших журналістів у проекті «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі

новости у кого більше У кого больше