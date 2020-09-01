Цивілізовані намети, або що таке глемпінг?

Ведучі проекту «У кого більше?» (Новий канал) відкрили для себе новий формат відпочинку

Для подружжя телеведучих Олі Манько та Макса Узола подорожі – це не просто робота, а стиль життя. Переживши найстрашніші роботи та умови життя під час проекту «У кого більше?», новоканальці досі мають сили, щоб відкривати для себе нові місця. І зараз вони подорожують Україною, аби на своєму YouTube-каналі «КАМОН» показати всю красу внутрішнього туризму. В одному з випусків свого тревел-блогу Оля та Макс вирішили випробувати на собі глемпінг.

Що таке глемпінг?

Глемпінг – це такий формат житла у великому наметі, але з готельними комфортними умовами. Фактично, ви орендуєте невеличкий дерев’яний будиночок у лісі, який нагадує намет. Адже замість дверей там – наметові шторки на застібці.

Скільки коштує глемпінг?

У Європі глемпінг доволі поширений вид відпочинку. Але в Україні він тільки набирає популярності. Максу Узолу та Олі Манько вдалося відшукати глемпінг всього у 80-ти кілометрах від Києва, у селі Ржищів. Оренда шестимісного глемпу на одну ніч обійшлася їм у три тисячі гривень. Але можна зняти і менший будиночок, за дві тисячі гривень.

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Що є у глемпі?

Глемп – повністю дерев’яний будиночок. Він оснащений гойдалкою, невеличкою терасою, столом зі стільцями. Там є два двомісні ліжка, диван, імпровізована кухня з холодильником та столовими приборами, шафа та повноцінна ванна кімната з усіма зручностями. Також біля кожного будиночка є свій мангал із шампурами.

З міркувань безпеки у глемпі немає мікрохвильовки, духовки та плити. Тому їжу доведеться або привозити з собою, або замовляти у ресторані неподалік. Доставка обійдеться у 100 гривень.

На території глемпінгу немає інтернету. Тому можна провести хороший digital-детокс. А блютуз-колонки взагалі заборонені, щоб не заважати сусідам.

Чим зайнятися?

У ржищевському глемпінгу є кілька варіантів дозвілля.

Варіант 1. Міні-ранчо. Можна замовити кінну прогулянку та навчитися їздити верхи. Але робити це потрібно заздалегідь, бо до вашого приїзду коней можуть розібрати.

Варіант 2. Цілюще джерело. Навіть два. Місцеві кажуть, якщо покупатися в одному з джерел, то можна завагітніти.

Варіант 3. Затоплена церква та Лиса гора. Найлегший спосіб дістатися затопленої церкви – катером. Прогулянка по воді стартує від 200 грн з людини. Затоплена церква стоїть посеред води на невеличкому острівці, де раніше було село Гусинці. Коли у 1972 році відкривали Канівську ГЕС, території п’яти сіл були затоплені водами Дніпра. Існує легенда, що затоплену церкву побудував пан Гусинський як усипальницю для своєї родини. А на Відьомському острові на Лисій горі досі проводять різноманітні ритуали. Адже він вважається одним з найбільших місць сили.

Відгуки Від Олі Манько та Макса Узола

Оля:

– Глемпінг – це класний вид житла для тих, хто любить відпочивати на природі, але з комфортом. По суті, це величезний намет, в якому є навіть душ та туалет. Макс дуже любить відпочинок в наметі, завжди мене тягне, а я вже не дуже люблю намети, бо зранку хочеться в душ, привести себе в порядок… Сміюсь і кажу Максу: «У такому наметі я згодна ночувати не одну ніч».

Макс:

– Це класний формат відпочинку, бо я люблю намети. Але рідко ходжу в походи, бо витягнути Олю – то величезна проблема. А в глемпі є усі потрібні умови. Найбільше мені зайшло те, що у нас був свій дворик у лісі. Невеличкий мінус – вночі прохолодно, бо немає опалення. А ще крута штука – вікна в стелі. Коли ти лежиш на другому поверсі у ліжку, то бачиш зірки.

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