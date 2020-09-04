Новий канал пояснює, у що грають його тревел-ведучі в екзотичних країнах світу

31 серпня в ефірі Нового каналу стартував проект «У кого більше?» Нове реаліті у форматі хардкор створили автори «Заробітчан». Ведучі Макс Узол, Оля Манько, Аня Олицька, Настя Кошман, Аліна Мисечко та Валік Чернявський відправляються в екзотичні країни світу, щоб знову випробувати себе. Аби отримати бажане, їм доведеться багато працювати та пройти побороти свої страхи.

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У кожній серії тревел-пара конкурентів змагатиметься у грі: хто заробить більше грошей. Щоб вижити в екстремальних умовах та не лишитися голодними, їм потрібно самим заробити собі на життя. Кожного дня гравцям доведеться робити складний вибір між своїм комфортом і бажанням перемогти. У кого з пари залишиться більше грошей в кінці, отримає бажаний приз. А на лузера чекає страшне покарання.

Аби краще увійти в азарт разом з нашими ведучими, ми детальніше пояснюємо правила гри «У кого більше?»

Кожна пара має всього три дні на перебування в екзотичній країні. За цей час вони повинні знайти собі роботу, заробити на нічліг та їжу. А увечері третього дня гравці підраховують гроші, які у них залишаться та визначають, у кого більше!

– Правила «У кого більше?» ми, ведучі, придумали самі. Страшніше і цікавіше за все було те, що наша команда у відрядженнях завжди тримала у таємниці від нас приз та покарання. В Україні ми не знали, що саме в іншій країні на нас чекає. Ми постійно були шоковані від того, що редакторам вдавалося там нарити. Бо ж дуже часто приз та покарання обиралися відповідно до національних особливостей і традицій країни, де проходили зйомки. Ми з Анею боялися, що нам часто буде траплятися щось живе. Бо це ж Азія! – поділилася ведуча «У кого більше?» Настя Кошман.

День 1

«ШАНС». Гравці йдуть на роботу, яку вони завчасно знайшли для себе ще в Україні. Так у них є можливість заробити більше, працюючи менше, та на легших умовах.

День 2

«АВАНТЮРА». Цього дня ведучі шукають для себе роботу вже на місці, без попередніх домовленостей. Гравцям потрібно «з нуля» знайти можливість заробити. Вони можуть застосовувати фантазію і кмітливість, реалізовувати різноманітні авантюрні ідеї для заробітку.

День 3

«ПІДСТАВА». В останній день гри ведучі шукають роботу одне для одного. Їхня мета – підставити конкурента, влаштувавши на пекельну роботу з низьким заробітком.

Фінал

Увечері третього дня гравці підраховують гроші, які у них залишилося. Той, кому вдалося заробити чи зекономити найбільше, отримує бажаний приз. Унікальний СПА-вечір, королівська вечеря у найдорожчому ресторані, ніч у суперготелі, квиток на карнавал у Ріо-де-Жанейро… Будь-який каприз, лише зароби більше! А от тому, хто програв, доведеться витерпіти важке покарання. З’їсти живу личинку, зістрибнути зі скелі чи взяти участь у боях в багнюці… Такі завдання випробовують нерви та загартовують характер.

Дивися проект «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі