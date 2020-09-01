Коли просять розповісти про шкільні роки, мало хто пригадує години зубріння над книжками. У більшості в пам’яті зринають прогуляні уроки заради посиденьок з однокласниками. А все тому, що школа – це один із найбезтурботніших періодів у житті. І навіть такі негаразди, як погані оцінки чи завалені іспити не здаються чимось критичним.

Спеціально до першого вересня ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) поділилися своїми веселими (а інколи й не дуже) історіями-колапсами, пов’язаними з цим святом і школою загалом. А також показали, як виглядали учнями.

Фальстарт від Анни Олицької

З раннього дитинства улюбленою зачіскою ведучої «У кого більше?» Анни Олицької було накручене волосся. Тож дівчинка була готова терпіти всілякі незручності, аби зранку хизуватися прекрасними локонами. Винятком не стало і свято першого дзвінка – Анна так хотіла здивувати всіх своєю зачіскою, що всю ніч напередодні спала в бігуді.

– На ранок волосся виглядало фантастично, – згадує Анна Олицька. – Я йшла на лінійку супервпевненою у собі. І все б нічого, якби не виявилося, що свято першого дзвінка – завтра (сміється). Я не знаю, як ми всією родиною дружно «провтикали». Того дня я виглядала неймовірно, а от наступного довелося йти вже з «залишками» своєї укладки (усміхається).

Першовересневі пригоди Макса Узола

Перше вересня восьмого класу ведучий реаліті «У кого більше?» Максим Узол не забуде ніколи. Того дня хлопець їхав до школи велосипедом. А свій транспорт зазвичай залишав на подвір’ї в однокласника, який жив неподалік. Тож і цього разу Макс вирішив діяти згідно з планом.

– Удома нікого не було, тож я планував залишити велик біля гаража, – каже він. – Раптом у цей момент відчув, наче дрижить земля. На мене біг собака мого однокласника. За літо з маленького цуценяти він виріс у величезне теля. Пес не впізнав і вкусив мене за руку. Я дивом вирвався, прихопивши й велосипеда. На свято першого дзвінка після всього йти не хотілося – моя біла сорочка була заляпана кров’ю, а букет потріпаний. Тож я поїхав до мами на роботу. Але зайти до неї також боявся, тому просто стояв і плакав під дверима, так мені було образливо за той день. Та й загалом весь той рік видався не дуже – з музикою у мене було значно краще, ніж із навчанням (усміхається).

Безсонна ніч Аліни Мисечко

Школа для ведучої Нового каналу Аліни Мисечко була подією бажаною та довгоочікуваною. Дівчина так хотіла в перший клас, що страшенно нервувала перед такою відповідальною подією.

– Досі пам’ятаю, як лежала і слухала, як голосно б’ється моє серце, – з усмішкою розповідає ведуча «У кого більше?» – нового реаліті від Нового каналу. – Для мене це було щось надзвичайне. Я знову і знову прокручувала в голові, як все пройде. Та ніч стала першою безсонною у моєму житті.

Знущання молоком з Олі Манько

Як і для Аліни, свято першого дзвінка стало для Ольги Манько справжньою подією. І дівчина, і її батьки напередодні дуже ретельно готувалися.

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– Оскільки в садочок я не ходила, то школа для мене стала початком справжнього дорослого життя, – сміється телеведуча. – Пригадую, як у перший день нас усіх пригощали солодощами. Я думала, що так буде завжди. Але потім принесли молоко… Раніше з першого по третій клас всіх поїли молоком, принаймні, у нашій школі. Однак для мене цей напій був просто нестерпним. Але я ж дівчина сором’язлива, сказати про це так і не наважилася. Довелося всі наступні три роки або виливати молоко у вазони, або ділитися з однокласниками. Словом, хитрити по-всякому.

Досвідчена першокласниця Настя Кошман

У житті ще однієї ведучої «У кого більше?» – Анастасії Кошман – перший клас був двічі. І хоч причиною стали не надто приємні події, сьогодні дівчина згадує про це з посмішкою.

– Уперше до школи я пішла у шість років, – каже вона. – Але так сталося, що отримала травму і шість місяців не могла відвідувати навчання. Тож батьки прийняли рішення віддати мене ще раз. І вдруге у перший клас я вже йшла досвідченою і знала половину матеріалу (усміхається).

Випадковий двієчник Валентин Чернявський

Те, що у майбутньому роз’їжджатиме світом, Валентин Чернявський у дитинстві навіть уявити собі не міг. І хоча навчався у класі з поглибленим вивченням англійської, мову вчив неохоче. А якось мало не «провтикав» іспит з іноземної.

– Це був звичайний день. Я прокинувся о 9:30 ранку й вийшов на балкон пити чай, – пригадує ведучий «У кого більше?» – І тут побачив, що мої однокласники, святково одягнені, йдуть у школу. А жив я відразу навпроти неї. Вирішив розвідати, що й до чого. Одягнув перше, що трапилося під руки, – якісь тапки, шорти й футболку. Можливо, навіть брудну, бо був я типовим хлопчиськом (сміється). І пішов до школи. Виявилося, що в мене у цей день іспит з англійської. І я, зрозуміло, був до нього абсолютно не готовий. Тож отримав першу двійку в своєму житті. Не знаю, як так сталося, але від батьків на горіхи за неї я не отримав. Хоч підозрював, що дістанеться мені ще й як.

Про проект:

За правилами реаліті «У кого більше?», три пари ведучих в екзотичних країнах Азії та Африки ведуть суперництво на гроші. Той, хто заробляє більше, отримує не лише звання переможця, а й приємний приз. Той же, хто програє, несе покарання. Однак для початку, щоб заробити хоч якісь кошти, ведучим «У кого більше?» потрібно знайти три роботи за три дні. А також організувати свої витрати на житло та харчування таким чином, щоб якомога більше зекономити.

Реаліті «У кого більше?» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!