Ведуча Нового каналу танцювала для маврикійського політика

На проекті «У кого більше?» (Новий канал) Оля Манько навчилася танцювати відвертий танець, популярний на Маврикії, – сегу

Намагаючись заробити якомога більше грошей на Маврикії і обіграти свого чоловіка Максима Узола, ведуча Нового каналу Оля Манько спробувала себе в новій сфері – танцях. Причому сталося це випадково – на пляжі дівчина познайомилася з директором колективу, який танцює сегу, і взяла в нього кілька уроків.

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Для довідки: сега – традиційний танець Маврикія, який придумали африканські раби. Господарі не дозволяли їм слухати музику, танцювати, вірити у своїх богів і відзначати свята. Але раби таємно збиралися на плантаціях та пляжах і під звуки барабанів виконували танець свободи. Зараз же основна лінія у сезі – флірт між чоловіком і жінкою.

Українка так запала в душу місцевому жителю, що він одразу запропонував їй роботу і запросив до себе додому, щоб потренуватися перед вечірнім виступом.

– Я не розуміла, чому повинна йти до нього додому! Це був дуже ризикований варіант, але він запропонував 1000 рупій (близько 690 грн) за мої танці… Довелося погодитися, щоб обіграти Макса, – зізналася Оля.

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Яким же було здивування ведучої Нового каналу, коли вона потрапила додому до чоловіка. По його оселі були розставлені статуетки оголених жінок і фалічні символи, а вишенькою на торті стало те, що він не лише танцівник, а й політик, який знає всіх місцевих міністрів. Коли Оля переодяглася і взялася до тренування, господар будинку приєднався до неї в танці і… почав робити еротичні рухи.

Чим закінчився цей вечір, і чи вдалося Олі заробити багато грошей танцями, ви зможете побачити вже сьогодні о 19:00 у проекті «У кого більше?» на Новому каналі!