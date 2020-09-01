Ведучий Нового каналу змусив дружину мити громадські туалети

Шлюб – не перешкода суперництву за перемогу в проекті Нового каналу «У кого більше?»

Яка професія першою спадає на думку, коли ви згадуєте про найжахливіші роботи? Патологоанатом? Працівник скотобійні? У ведучої реаліті «У кого більше?», яке випускає Новий канал, Олі Манько своя версія – прибиральник громадських туалетів на Маврикії.

Саме такою роботою Олі довелося займатися за завданням її суперника і за сумісництвом чоловіка Максима Узола.

– Місцеві відмовляли мене йти в цю вбиральню, попереджали, що там дуже брудні туалети. І мали рацію – мене мало не вивернуло, коли я туди зайшла. Добре, що перед цим нічого не їла. Від смороду навіть очі сльозитися почали, – скаржилася Оля.

Та подітися нікуди – завдання є завдання. Помити туалети Манько мала за три години і зарплату в 400 рупій (близько 270 грн), що ведуча справедливо вважала знущанням. Працювати Олі довелося з закритим носом. У крані води не виявилося, зливні бачки не працювали. Тож ведуча Нового каналу вручну змивала туалети за допомогою дірявого відра і навіть залізла рукою в забитий унітаз!

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Але й це – не найстрашніше. Щойно Оля почала справлятися з прибиранням, її чекало чергове випробування: одна з місцевих жінок зайшла до вбиральні і почала справляти нужду просто в коридорі, накричавши й побивши ведучу, коли та зробила зауваження.

– Мало того, що тут смердить, це огидна робота, за яку платять копійки… Так мене ще й побила якась беззуба чувиха. Я вже не хотіла ніяких 400 рупій. Було бажання всіх повбивати, – зізналася ведуча Нового каналу.

Які ще жахливі роботи чекають ведучих? Дивіться щопонеділка о 19:00 у реаліті «У кого більше?» на Новому каналі!

Про проект:

«У кого більше?» – реаліті, яке випускає Новий канал. У ньому три пари ведучих наважилися на екстремальну гру: хто заробить більше грошей в чужій екзотичній країні? За правилами, за три дні їм треба попрацювати у трьох місцях, заробити на їжу, нічліг і залишити якомога більше грошей у кишені – адже той, у кого більше, отримає приз, а той, хто програє, понесе покарання.