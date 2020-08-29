Українська топ-модель Наталія Гоцій та ведуча проекту Нового каналу «Подіум» розповіла, що більше року жила на склянці малини та п’яти креветках

Те, що українська топ-модель Наталія Гоцій на піку своєї кар’єри захворіла на анорексію, не є секретом. Вона відверто розповідає, що на той момент для її оточення це було нормою, і чимало дівчат намагалися схуднути – або голодуючи, або навіть вживаючи наркотики. Для себе Наталія тоді обрала перший варіант.

– Я чомусь вирішила, що для функціонування мені достатньо склянки малини і п’яти креветок, – розповіла топ-модель в інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube. – Чому саме ці продукти, не знаю. З часом додала до свого «раціону» ще сік лимону. Знову ж таки не скажу, чим був обумовлений мій вибір. Але приходячи в будь-який заклад, я замовляла лимонний фреш. На такому харчуванні прожила рік, а, можливо, навіть і більше.

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При зрості 181 см вага Наталії Гоцій досягла критичної позначки – 46 кг.

– Усе моє тіло було вкрите ранами, тож я можу лише уявити, що було у мене всередині, – каже ведуча проекту Нового каналу «Подіум». – Агентство, звісно, бралося мене лікувати. Я працювала з психологом. Також кожного ранку мені привозили сумку з їжею, в ній був мій раціон на весь день. До мене навіть приставили людину, яка мала слідкувати, щоб я їла.

Однак опанувати себе на той час Наталії Гоцій не вдалося. Повернутися до нормального харчування та вигляду допоміг уже колишній її чоловік. За рекордний час топ-моделі вдалося навіть завагітніти та народити здорову дитину. А згодом і ще одну.

Зараз Наталія Гоцій ретельно слідкує за тим, які продукти вживає. А залишатися у формі їй допомагають заняття спортом.

– Зараз моя вага складає 60 кг, – зізналася вона Анні Олицькій. – І я абсолютно не турбуюся, набрала я кілька грамів чи ні. Для мене важливіше не худнути.

Більше деталей про життя української топ-моделі Наталії Гоцій – в інтерв’ю Анни Олицької для її YouTube

А реаліті за участі ведучої Анни Олицької «У кого більше?» вийде вже за кілька днів – 31 серпня о 19:00 на Новому каналі.