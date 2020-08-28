Ведуча проекту «Подіум» в інтерв’ю ще одній ведучій Нового каналу для її YouTube Анні Олицькій розповіла, чому тривалий час ненавиділа рідну людину

Мало хто знає, що світова топ-модель та улюблениця мільйонів Наталія Гоцій довгий час не лише не спілкувалася з батьком, вона його ненавиділа. Причиною стало ставлення чоловіка до матері, старшого брата та самої Наталії.

– Не можна було плямкати чи голосно ставити кружку в його присутності, – розповіла в інтерв’ю ведучій Нового каналу для її YouTube світова топ-модель. – Щоби зайвий раз не дратувати батька, ми просто мовчали і зачинялися в кімнаті. Тому більша частина моїх комплексів – це результат того, що мені так ніхто й не пояснив, чому дитині не можна було веселитися, і чому нас із братом та мамою били.

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Наталія Гоцій також розповіла Анні Олицькій, що багато років вони з батьком не спілкувалися. І лише з допомогою психологів дівчині вдалося його пробачити та відновити зв’язок.

– Батьки розлучилися, але до моїх 12-ти років нам довелося жити всім разом в одній квартирі, – зі сльозами на очах пригадала ведуча проекту Нового каналу «Подіум». – Лише потім ми з мамою та братом переїхали. Хоч утрьох жили в однокімнатній квартирі та спали на матраці, були неймовірно щасливими. З того моменту наше спілкування з батьком перервалося. І відновити його я наважилася лише після того, як народила другого сина. До того не виходило – я бачила його і розуміла, що ненавиджу.

Зараз світова топ-модель зізнається, що відчуває любов до батька попри всі помилки, які він наробив у її дитинстві.

Більше зізнань Наталії Гоцій ви можете переглянути в інтерв’ю Анни Олицької на її YouTube-каналі

А реаліті за участі Анни Олицької «У кого більше?» вийде в ефірі Нового каналу вже за лічені дні – 31 серпня, о 19:00.