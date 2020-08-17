Екс-динамівець Микола Морозюк повернувся до колишньої дружини?

Про те, які сьогодні між ними стосунки, Ірина розповіла ведучій реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Анні Олицькій в інтерв’ю для її ютуб-каналу

Плітки про те, що колишній гравець «Динамо» повернувся до своєї епатажної дружини, виникли після їхнього недавнього спільного відпочинку в Туреччині. Жінка не приховувала присутності екс-коханого та демонструвала його у своїх Insta-stories.

– Коля запитав, чи я не проти, якщо він приєднається. Відповіла йому: «Звісно, ні», – розповіла в інтерв’ю Анні Олицькій для її YouTube-каналу Ірина Морозюк. – Але він вирішив зробити сюрприз і приїхав навіть швидше. Це була така смішна ситуація. Ми сиділи в лобі готелю, до нас підійшов асистент і запитав у мене: «Там на ресепшині Микола Морозюк. Він буде з вами проживати?» Я підійшла до Колі, ми довго обіймалися, бо ж не бачилися п’ять місяців. Він навіть зробив мені приємне і сказав, що давно в нього так ніжки не тремтіли (усміхається).

Ірина також розповіла ведучій Нового каналу, що вони досі офіційно не розлучені, але у стосунках не перебувають. А на запитання Ані Олицької, чи є між ними інтим, жінка кокетливо відповіла:

– Можливо. А чому б ні, якщо немає нікого нового? Ми ж обоє самотні.

Присутнім український футболіст Микола Морозюк був і на святкуванні дня народження колишньої дружини. І навіть виконав її мрію – подарував Ірині повторну ринопластику.

Повне відео інтерв’ю з Іриною Морозюк можна подивитися на YouTube-каналі Анни Олицької

А реаліті «У кого більше?» за участі Олицької вийде вже 31 серпня на Новому каналі!

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