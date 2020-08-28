Ведуча Нового каналу працювала в шахті!

Під час відрядження у Камбоджу ведучій нового реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Анні Олицькій довелося боротися зі своєю найбільшою фобією

В Україні щорічно 30 серпня відзначають день шахтаря. Ведуча Нового каналу Анна Олицька не з чуток знає про цю важку професію – ближче познайомитися з нею дівчині довелося під час відрядження з проектом «У кого більше?»

– Напередодні від’їзду в Камбоджу я вирішила знайти собі там високооплачувану роботу, – згадує телеведуча. – Вже на місці мене попередили, що продаватиму дорогоцінне каміння в магазині. Однак я вирішила, що це надто просто. І захотіла сама його добувати. Лише потім дізналася, що робити це треба в шахті на глибині 10 м під землею.

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Для Анни це виявилося надзавданням. Тому що дівчина страждає на фобію закритого простору. Вона навіть у ліфті не їздить, а віддає перевагу підніматися сходами (хоч скільки б їх було). Точніше кажучи, віддавала перевагу. Тому що після роботи у камбоджійській шахті Анні Олицькій вдалося побороти свій страх.

– У шахті було спекотно та важко дихати, – пригадує ведуча «У кого більше?» – проекту, який за кілька днів покаже Новий канал. – На один квадратний метр нас було троє – я і ще двоє камбоджійців. Найбільше я боялася, що шахта обвалиться, бо на вигляд вона була дуже ненадійна. Я плакала та істерила, однак від роботи не відмовилася.

Чи вдалося Анні Олицькій знайти дороге каміння, за яким вона лізла у шахту? Дивіться в реаліті «У кого більше?» вже з 31 серпня о 19:00 в ефірі Нового каналу.