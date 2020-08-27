Топ-3 «найбрудніших» професій від ведучих «У кого більше?»

Більше місяця шестірка ведучих реаліті «У кого більше?» (Новий канал) мандрувала країнами Азії та Африки у пошуках заробітку. Перебирати роботами їм не доводилося – бралися за будь-які. І навіть склали список із трьох професій, які толерантно назвали найбруднішими. Адже ведучим Нового каналу довелося мати справу з фекаліями. Для чого їх використовують у різних країнах світу?

Збирачі цінної «сировини» на Шрі-Ланці

Так-так, ви все правильно зрозуміли. На Шрі-Ланці у якості сировини використовують фекалії. Але не будь-які, а слонячі. Там вони ціняться на вагу золота, адже йдуть на виробництво дорогого паперу та сувенірів для туристів. Ведучій «У кого більше?» Аліні Мисечко довелося власноруч збирати таку нетипову для українців сировину і навіть виручити за цю працю кілька рупій (валюта Шрі-Ланки – прим.ред.).

– Шрі-Ланка – це країна слонів. Тому все, що з ними пов’язано, можна дуже добре продати, – пояснює Аліна. – Тож місцеві вирішили не нехтувати навіть фекаліями й вигадали, на як їх використовувати. Моє завдання полягало в тому, щоб збирати ці какашки на дорозі руками і складати в пакет (усміхається).

Можемо собі це тільки уявити…

Асенізатор по-мадагаскарськи

На Мадагаскарі асенізатори здійснюють таку ж роботу, як і в Україні. Однак те, як вони її роблять, здивувало ще одну ведучу реаліті «У кого більше?» – Олю Манько – найбільше.

– Якщо у нас працюють спеціальні машини, які, пробачте, всмоктують фекалії, то в Африці люди роблять це вручну, – описує дівчина. – Саме це мене найбільше і здивувало. Бо дуже гидко, словами не передати.

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І попри це робота асенізатора на Мадагаскарі вважається однією з найпрестижніших, і платять за неї дуже добре. Тому що вигрібну яму в Африці можуть дозволити собі лише багаті, а отже платоспроможні люди.

Індійський формувач «млинців»

Ще одне незвичне застосування для фекалій вигадали в Індії. Там їх використовують як паливо. І займаються ліпленням «млинців» із коров’ячих відходів виключно жінки.

– Щоб ви собі уявляли, є величезна галявина при коров’ячій фермі, на якій жіночки просто сидять і ліплять з лайна млинці, – розповідає Валентин Чернявський, ведучий «У кого більше?» – проекту, який вже за кілька днів покаже Новий канал. – Раніше це була дуже популярна робота, бо таким чином опалювати домівки потрібно було всім. Зараз же за неї платять копійки.

Та якщо шукати позитив у такому занятті, то це буде колектив, зізнається Валентин. Аж надто йому сподобалося бути єдиним чоловіком у жіночій компанії.

Що довелося пережити, які професії опановували та які несподіванки чекали ведучих «У кого більше?» Дізнатися це все можна буде вже за кілька днів – прем’єра реаліті на Новому каналі запланована на 31 серпня!

Нагадаємо, «У кого більше?» – це новий проект від Нового каналу. За правилами якого ведучі вирушають в екзотичні країни Азії та Африки, де починають суперництво. Вони сперечаються, хто за три дні заробить більше грошей. Для цього щодня опановують нову професію. Першу шукають ще в Україні, другу знаходять на місці, а третю для них обирає суперник. Найцікавіша історія розгортається навколо саме третьої роботи. Тому що зазвичай конкурент вибирає найнебезпечніше та найогидніше заняття, аби його суперник не впорався і таким чином у підсумку заробив менше грошей.

Ведучі реаліті «У кого більше?» – Анна Олицька та Анастасія Кошман, Максим Узол та Ольга Манько, Валентин Червнявський та Аліна Мисечко. Саме такими парами вони і змагатимуться.