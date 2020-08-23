Як придбати дешеві авіаквитки?

Ведучий нового реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Максим Узол поділився трьома способами, як заощадити на перельоті

23 серпня світ відзначає негласне свято – День дешевих авіаквитків. З цієї приємної нагоди затятий мандрівник Максим Узол поділився трьома лайфхаками, які суттєво зекономлять вам кошти на перельотах. Кому як не ведучому реаліті «У кого більше?» знати про ці «секрети», адже разом із дружиною та колегою по роботі Олею Манько він об’їздив не лише всю Європу, а й побував у найекзотичніших країнах Азії та Африки.

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Спосіб №1. Ловити розпродажі

– Раз на місяць або навіть щодватижні лоукост-компанії влаштовують розпродажі, – розповідає Максим Узол. – Завдяки їм можна взяти на 20% дешевші квитки. Але щоб «упіймати» ці знижки, треба регулярно моніторити сайти авіаперевізників або підписатися на спеціальні Telegram-канали, що висвітлюють діяльність лоукост-компаній. Серед них – @Ветер дует, @tripmydream, @погнали.ua тощо.

Спосіб №2. Купувати авіаквитки завчасно

– Як показує досвід, найоптимальніше купувати за два-три місяці до польоту, – каже ведучий Нового каналу. – І моя порада: побачили дешеві – одразу беріть. Зазвичай лоукости викидають лише 4-6 квитків на весь літак за низькими цінами, решта – вже дорогі.

Спосіб №3. Вдати з себе італійця

– Якщо немає ані акцій, ані розпродажів, а летіти треба, то найкращий спосіб – вдати з себе італійців, – з усмішкою здає лайфхак ведучий «У кого більше?» – Заходиш на сайт skyscanner.com.ua і в кінці посилання «ua» замінюєш на «it», ніби ти з Італії. І одразу ж більшість квитків стає на 5-15 євро дешевшими. Цей спосіб ми з Олею (дружина Максима – прим.ред.) перевірили, коли збиралися в мандрівку на Мальту.

Не пропустіть прем’єру реаліті «У кого більше?» за участі Максима Узола вже 31 серпня о 19:00 на Новому каналі!