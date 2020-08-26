Сімейна пара Нового каналу мало не розлучилася через проект

Ведучі «У кого більше?» пройшли через кризу у стосунках під час відрядження

Цієї осені в ефірі Нового каналу стартує хардкоровий проект «У кого більше?» Три пари ведучих мають три дні на те, щоб заробити гроші в екзотичній країні. Дух суперництва зашкалює, оскільки ніхто не хоче отримати покарання. Ведучим проекту, подругам Ані Олицькій та Насті Кошман, колегам Аліні Мисечко та Валіку Чернявському та сімейній парі Максу Узолу та Олі Манько довелося пройти через пекельні роботи, аби отримати приз. Адже аби щось отримати в житті, спочатку потрібно докласти зусиль.

Хоч як це дивно, зйомки «У кого більше?» стали найтяжчим випробуванням для стосунків подружньої пари Олі Манько та Макса Узола. Вони настільки сповнилися духу суперництва, що мало не розлучилися після чергової сварки через випробування. Вся справа в тому, що Оля відправила коханого-суперника на роботу з розлюченим биком.

– Найбільше конфліктів у нас виникало на фінальному підрахунку грошей. Обидва хотіли отримати приз. А ще проблеми були через третю роботу, бо ми мали підставити одне одного. В Індонезії на острові Суматра в нас був величезний конфлікт, який міг призвести до розлучення. На стадії підрахунку після пекельної роботи, яка була небезпечна для життя, я сказав, що дуже злий на неї. Це була робота з величезним розлюченим биком, який мало мене не вбив, – поділився Макс Узол. – Після цієї роботи я вийшов із проколотою ногою та майже зламаними ребрами, але мав зніматися. Оля почала виправдовуватися, мовляв, не знала, що буде так складно. У нас зав’язалася суперечка, вона психанула й купила на всі свої гроші морозиво місцевим дітям. Мене теж взяла злість, і я купив на всі гроші їм повітряні кульки. Був шокований, що моя кохана може відправити мене на таку небезпечну роботу.

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Оля ж виправдовує себе тим, що робота була не такою важкою, а Макс сам наразився на неприємності.

– Я думала, що Макс буде мені підігрувати, обиратиме легкі роботи й не заганятиме мене у треш. Але ми так увійшли в азарт, що почали топити одне одного під час третіх робіт. Мені було дуже образливо. Усі підрахунки грошей у нас перетворювалися на з’ясування стосунків. На Суматрі Макс на мене наїхав. Але я тоді загадала йому легшу роботу, ніж він мені. Навіть не схотіла рахувати гроші, – розповіла ведуча «У кого більше?»

Після цієї пригоди парі все ж вдалося помиритися та зберегти стосунки. Але висновки після такого екстриму вони все ж зробили.

– Взагалі, я зрозуміла, що азарт – це дуже страшна штука. Коли ми йшли на цей проект, то знали, що будемо суперниками, але були впевнені, що наше кохання це переживе. Але я не могла подумати, що гра настільки нас затягне, що це стане випробуванням для наших стосунків, – поділилася Оля Манько.

Ведучі проекту «У кого більше?» Макс Узол і Оля Манько познайомилися на Новому каналі. Саме робота звела молодих людей та зробила їх сім’єю. Але, як виявилося, це було кохання не з першого погляду, принаймні, для Олі.

– Познайомилися ми ще у 2011 році, коли я приїхав у Київ пробуватися журналістом у кадрі на проект «Піранії». На одну з моїх перших зйомок мене відправили з Олею, бо вона досвідченіша. Це був нічний клуб, Оля тоді писала Колю Серьгу, а я мав у неї вчитися. Вона носила довге руде волосся, така собі симпатична, яскрава «левиця». По суті, я одразу на неї запав, – пригадує ведучий «У кого більше?» – Але зустрічатися ми почали аж у 2015-му, бо всі ті роки Оля мене тупо ігнорувала. Я їй писав – вона не відповідала, я надсилав подаруночки – вона не брала, морозилася і робила вигляд, що мене не існує. І лише у 2015 році коли ми разом випадково поїхали у Будапешт, я проявив сміливість, притиснув її до стінки й поцілував. Відтоді ми разом. Одружилися 30 вересня 2017-го, скоро буде три роки. Разом ми завжди і скрізь: працюємо, живемо, подорожуємо.

Не пропусти прем’єру нового проекту «У кого більше?» у понеділок, 31 серпня, о 19:00 на Новому каналі