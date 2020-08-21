Більшість часу ведучі нового реаліті «У кого більше?» (Новий канал) проводять у роз’їздах. І це не лише відрядження. Вони так звикли подорожувати, що це вже стало звичною частиною їхнього життя. А щоб мати протягом дня сили на мандри, зйомки та інші справи, ведучі віддають перевагу ситному та корисному сніданку. Рецептами кількох страв, які легко можна приготувати як вдома, так і під час відряджень, вони радо поділилися.

Оля Манько возить продукти з собою

У сумці ведучої «У кого більше?» Олі Манько завжди знайдуться хлібці та протеїнові батончики. Дівчина не любить бути голодною або «закидатися» аби чим, тому завжди возить із собою продукти, що довго не псуються.

– Якщо є змога приготувати сніданок вдома або в апартаментах, де зупинилися, то ми з чоловіком і за сумісництвом колегою по роботі віддаємо перевагу вівсянці, яйцям та бутербродам на хлібцях, – розповідає вона. – Якщо виїжджати потрібно рано, то я завжди беру з собою злакові хлібці, сир, з овочів – огірки або помідори, з фруктів – банани. Ці продукти можуть прожити деякий час без холодильника, тому ідеально підійдуть для мандрівок у якості сніданку та перекусів. Також полюбляю протеїнові батончики. Якщо ти дуже голодний, а до цивілізації ще далеко, вони стануть у нагоді. З цієї серії є також злакові батончики та з перетертих сухофруктів.

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Анна Олицька не уявляє свого ранку без яєць пашот

Для ще однієї ведучої «У кого більше?» Анни Олицької сніданок – не лише перший прийом їжі, а справжнісінький ритуал. Дівчина полюбляє без поспіху готувати його для себе та сина.

– Найсмачніший та найкорисніший сніданок для мене – це яйця пашот на гречаному хлібі з авокадо та слабосолоним лососем. І хоч останній не надто корисний, інколи дозволяю, аби порадувати себе. Звісно, смакувати таким під час відряджень не завжди вдається. Тому у мандрах зазвичай віддаю перевагу на сніданок вівсянці. Вдома варю її на воді без нічого. А потім для смаку додаю горіхів, ягід і трішки меду.

Аліна Мисечко професійно готує сирники

Ведучу реаліті Нового каналу Аліну Мисечко вже справедливо можна назвати професіоналом з приготування сирників. На кухні у дівчини цей сніданок з’являється дуже часто.

– Нічого складного, – пояснює вона. – Берете 200 грамів кисломолочного сиру, півбанана, одне яйце, дві ложки манки і трішки солі. За смаком можна додавати і цукор, але я не дуже люблю. Усе перемішуємо і розкладаємо у форми для кексів. Для приготування сирників я використовую мультипіч, але, думаю, підійде і звичайна духовка або газова плита. На все про все у мене йде близько 20 хвилин.

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У відрядженнях, де змоги приготувати сирники немає, дівчина віддає перевагу снідати сухими кашами. Їх вона спеціально купує для мандрів у туристичних магазинах.

– Це не вівсянка швидкого приготування, яка продається у магазинах, – розповідає Аліна. – У склад цих сумішей входять засушене м’ясо, овочі, гречка. Коштують вони дорожче, але варті того. Для їх приготування необхідні тільки чашка, кип’ятильник і вода. У таких мандрах як наші це те що треба. І на смак не відрізняються від звичайної їжі.

Не пропустіть прем’єру реаліті «У кого більше?» за участі телеведучих вже 31 серпня о 19:00 на Новому каналі!