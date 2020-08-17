Ведучий Нового каналу розповів про свій перший раз

Макс Узол з проекту «У кого більше?» поділився історією благодійного вчинку

Робити хороші справи – це завжди плюс в карму. Але, на жаль, ми живемо у такий час, коли творити добро буває важко через шахраїв. Тому інколи людям, які справді потребують допомоги відмовляють, бо не хочуть потурати брехні.

Якось вибирати між «зробити хороший вчинок, повіривши на слово» та «відвернутися, бо кругом шахраї» довелося і ведучому проекту «У кого більше?» Максом Узолом. Одного разу на вокзалі до нього звернулися, щоб позичити грошей.

– Я до вуличних «дай грошей» дуже підозріло ставлюсь. Питаю, так а нащо гроші? Чоловік каже: приїхали з дружиною в Київ, а гаманець вкрали. Ну, думаю, стандартний вокзальний розводняк. Питаю, то Вам, звісно ж на квиток не вистачає? І тут бородань реально здивував. Каже, ні, квитки добрі люди купили. А от на воду немає. Спека, в електричці дружина не витримає без води, – поділився своєю історіє Макс у своєму Instagram.

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Тоді новоканальський ведучий все ж вирішив дати шанс добру та допомогти, але не грошима.

– Грошей я не дав. Але пішов до супермаркета, купив 2-літрову воду, пару булочок та віддав чоловіку в руки. А потім вирішив перевірити, куди ж він піде? Точно ж до своїх дружків. І як же я здивувався! Він пішов на платформу до електрички, де його чекала із сумками дружина. Він їй простягує пляшку води і тут я дико зрадів, що дійсно допоміг! – розповів Узол.

Як пише сам Максим Узол, літом 2014 року був його перший раз, коли він зробив таке імпровізоване добро. Ведучий закликає усіх робити хороші речі, але краще через перевірені платформи, як @dobro.ua_ .

Не пропусти прем’єру проекту «У кого більше?» 31 серпня о 19:00 на Новому каналі