ТОП-5 настільних ігор від Макса Узола та Олі Манько

Ведучі проекту «У кого більше?» (Новий канал) поділилися варіантом проведення дозвілля

Запорука крутого домашнього вечора у компанії друзів – це смачна їжа, приємні напої та цікаві настільні ігри. Але обрати справді хороші не так легко. Адже потрібно, щоб гра була легкою, зрозумілою та цікавою.

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Класно в настільних іграх розбираються ведучі «У кого більше?» – сімейна пара Макс Узол та Оля Манько. Зараз вони подорожують Україною, знімаючи свій YouTube-проект «КАМОН». Але в перервах люблять пограти у настільні ігри. Своїми фаворитами новоканальці вирішили поділитися і з тобою.

ТОП-5 крутих настільних ігор від ведучих «У кого більше?»:

СВИНТУС. Бомбезна гра для компанії. Задача – підставити суперників і змусити набрати зайвих карт. Весела, підступна гра, тримає в тонусі. Ми з друзями якось програли в неї цілу новорічну ніч J. АЛІАС. Обожнюю її, бо розвиває вміння пояснювати і розуміти інших з півслова. Завжди валив у неї в переїздах. КАРКАСОН. Карткова стратегія, де треба будувати міста, річки й дороги… або відбирати у суперника J. Вдома, в кафе чи на природі – ідеально. МАНЧКІН. Хороша і доволі тривала гра для компанії. Трохи складнувата. В двох словах, там борешся з чудовиськами і здобуваєш скарби. DIXIT. Класна гра, де треба вмикати фантазію і придумувати назви карткам із чудернацькими малюнками. Ввечері з друзями заходить на раз-два!

Дивися новий проект «У кого більше?» з Олею Манько та Максом Узолом вже з 31 серпня на Новому каналі