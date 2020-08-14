Випити вина, оздоровитися та подивитися на екзотичних тварин: де це зробити на Херсонщині?

Ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Ольга Манько та Максим Узол вирушили на південь у пошуках цікавих місць

Подружжя телеведучих Оля та Макс вкотре довели, що мандрувати в Україні є куди. Заради зйомок для свого YouTube-каналу «КАМОН» пара вирушила на Херсонщину, де знайшла три цікавих місця, відвідавши які можна і відпочити, і вражень набратися.

Виноробне господарство Трубецького

Лише за 350 гривень можна і на екскурсію сходити, і вино продегустувати. І все це не десь на півдні Франції, а на півдні України – в Херсонській області.

– Трубецький був типовим російським паном, – розповідає про цю локацію ведуча «У кого більше?» – реаліті, яке зовсім скоро покаже Новий канал. – Він отримав у спадок маєток, який знаходився на цих землях. Але оскільки той був у занедбаному стані, Трубецький зніс його і у 1889 році побудував виноробне господарство. На той час у моді все було французьке, зокрема й вино. Тож він вирішив зайнятися виробництвом і переманити до себе клієнтів.

Не відмовляйте собі у задоволенні відвідати виноробню, радить подружжя ведучих, навіть якщо за кермом – без дегустації це обійдеться навіть на сто гривень дешевше. А неподалік від виноробні є палац Трубецького. І хоч від нього залишилися самі лише руїни – масштаби вражають.

Асканія Нова

Про заповідник «Асканія Нова» чули мало не всі, а більшість там уже навіть побувала.

– Це одне з семи чудес України і найбільший степовий заповідник Європи, – зізнається Максим Узол. – В «Асканії» проводять автомобільне сафарі, і диких тварин можна побачити на відстані витягнутої руки, а декого навіть погодувати морквою. Там живе більше тисячі звірів і птахів – олені, віслюки, верблюди, зубри, коні, лами, страуси та ін. Тому на цю локацію в мене були величезні плани.

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І коштує екскурсія недорого – 65 гривень, а у супроводі екскурсовода – лише на п’ять гривень дорожче.

А от відвідати «Асканію Нову» заради сафарі найближчим часом не вийде – введено обмеження через пожежонебезпеку. Виключення роблять лише для тих, хто замовляє екскурсію через туристичні фірми. Автомобільна екскурсія «Ретрофотосафарі» коштує 150 грн.

Рожеве озеро

За 20 хвилин їзди машиною від Генічеська можна побачити неймовірної краси озеро. І не голубе, як зазвичай, а рожеве. Таким воно є через водорості.

– Колись поряд із цим озером функціонувало велике соляне виробництво, – каже Оля Манько. – Про це нагадують зроблені посеред нього доріжки з дерев’яними стовпчиками. Сіль звідси доставляли по всьому світу. Але виробництво наразі припинене. Зараз сіль згрібають хіба що люди для продажу. І роблять це вручну.

Сіль і глина, які знаходять там, мають лікувальні властивості. Вони допомагають при проблемах із суглобами та дуже корисні для шкіри.

Також на рожеве озеро треба приїхати ще й для того, аби відчути себе чумаком. Бо саме там проходив легендарний Чумацький шлях.

Подивитися повне відео з мандрівки Олі та Макса можна на їхньому YouTube-каналі «КАМОН»

А реаліті «У кого більше?» за участі подружжя ведучих вийде вже 31 серпня на Новому каналі!