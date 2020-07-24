Восени Новий канал показуватиме, як ведуча «У кого більше?» Аліна Мисечко пробує себе в різних професіях за кордоном. Нині вона без вихідних і відпусток опановує нову «професію» – мами. Ведуча народила первістка. Аліна поділилася, які відкриття для неї принесли вагітність, пологи та перші місяці материнства.

Токсикоз – не завжди токсикоз

Думала, що він у мене був до восьмого місяця вагітності. А виявилося, таблетки заліза, які мені порадили пити для підняття гемоглобіну, просто не підійшли, тому й нудило. Тож якщо неприємні відчуття не зникають після третього місяця вагітності, можливо, ви просто вживаєте препарат, який вам не підходить.

Пологи – не такі страшні, як кажуть

Тобто, є різниця між стражданнями і болем. Пологи – це природньо. Так, народжувати – не нюхати ромашки в полі. Це справді важка й відповідальна робота, і це боляче. Але, все ж, жінка – не жертва-мучениця, від якої нічого не залежить. Навпаки, вона може керувати своїм болем, полегшувати його, у цьому процесі вона – головна. І пам’ятайте: дитині ще важче, а ви як доросла можете їй допомогти народитися на світ.

Під час вагітності треба вчитися

Дві смужки на тесті приносять не лише невимовну радість, а ще й багато страхів. Що на мене чекає під час пологів? Як народити без болю, зберегти здоров’я і фігуру? Як виховувати і розвивати дитину? Як налагодити грудне вигодовування? Чи треба робити епідуральну анестезію? Які ліки мають бути в дитячій аптечці? Що брати з собою в пологовий? І таке інше. Треба йти на курси для майбутніх батьків! Дуже задоволена, що так зробила. Допомогло і страхів позбутися через конкретні вправи, і як дихати під час пологів навчитися, і зрозуміти, що робити з дитиною в перші місяці після її народження. Також для детального розуміння фізіології всіх етапів пологів я відвідала онлайн-курс, бо карантин. Упевнена, кожен знайде варіант до душі, і переконана, що готуватися до пологів потрібно.

Не накуповуйте багато одягу наперед

Найменший розмір дитячого одягу – 50-й. Звісно, я підготувалася і назамовляла різних комплектів. А потім виявилося, що цей розмір моєму малюку затісний ще з народження. І потрібні більші речі. А ті всі нові відправилися на полицю чекати, коли хтось із друзів народить меншу дитинку. Крім того, держава надає при народженні комплекти одягу на перший рік життя дитини, та й рідні і друзі найчастіше дарують саме речі (на другому місці – іграшки), тож вам буде у що вдягти дитину.

Перші місяці після пологів – дуже складні

Відсутній графік, усім треба переналаштуватися, відновитися і звикнути до нових реалій. Батькам – до безсонних ночей і зміни пріоритетів у житті. Дитині – до світу, де все інакше, ніж у маминому животику. У цей час, щоб у вас не виникли депресія і знесилення й без того ослабленого організму, є правило: дитина спить – мама спить, дитина їсть – мама їсть. Це дозволить успішно вижити в перші місяці. От тільки я не знаю людей, яким вдавалося б це правило постійно виконувати.

Щасливого вам батьківства!

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