Ведуча «У кого більше?» розповіла, як прийшла працювати на телебачення

Дивлячись різні шоу та проекти по телевізору, часом задаєшся запитанням: «А як же всі туди потрапляють?» Правда у тому, що кожен випадок індивідуальний. Хтось когось порадив, комусь пощастило, і хотіли саме його чи її, а хтось довго мучився на кастингах. Але в усіх цих історіях є дещо спільне – краплинка талану і здорової наполегливості. Без них не обійшлася й ведуча «У кого більше?» Настя Кошман.

Новоканальська «заробітчанка» почала працювати на телебаченні ще на другому курсі навчання в Інституті журналістики. Насправді, майже всі журналісти отримують першу роботу ще в університеті.

– Мої перші дві роботи не оплачувалися. Це були такі стажування, де я набиралася досвіду. Називаю це роботою, бо присвячувала цьому стільки ж часу, скільки звичайний працівник. У мене було таке правило: якщо я хочу чогось навчитися, то маю витрачати стільки ж часу, приходити і йти тоді ж, коли всі, – поділилася Настя.

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Першу ж роботу за гроші Кошман отримала на українському телеканалі MTV. Там вона писала чарти для «ТОП-20». Потім журналістка перейшла на Перший Національний, де згодом стала ведучою. Але думки про Новий канал не залишали її ніколи.

– Я хотіла працювати на Новому каналі ще відтоді, як ранкове шоу «Підйом» вели Притула, Педан та Фреймут. Сиділа перед телевізором і дивилася усі ці ефіри та мріяла бути там. Була на всіх кастингах ведучих «Підйому». На жаль, я їх не пройшла, але у програму все ж таки потрапила. Просто коли приходила на кастинги, то знайомилася з людьми. І ось так якось обмінялася контактами з дівчиною. А коли черговий раз сиділа вдома у пошуках роботи і мріях про Новий канал, заповнила заявку на ведучу. Подумала, що там їх мільйон, і тому зателефонувала тій дівчинці просто, щоб точно покликали. А вона сказала, що їм на «Підйом» потрібен журналіст, – розповіла з усмішкою Кошман.

Вакансія була на півставки – журналіст на підхваті. Але дівчина одразу погодилася. Вона змогла себе проявити і отримати повноцінну роботу. А коли «Підйом» закрили, Настю запросили в «Абзац!»

– «Абзац!» виростив у мені журналіста. Спочатку мені було там складно. Адже в «Абзаці!» піднімалися дуже складні теми. Там були і розслідування, і небезпечні зйомки. Мені часто погрожували, коли я намагалася закрити якийсь гендель, де нелегально продавали горілку. Це була нервова робота і прекрасне зростання мене як професіонала, – зізналася ведуча «У кого більше?»

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Пропрацювавши в «Абзаці!» близько чотирьох років, Настя Кошман перейшла в «Заробітчани». Разом зі своїми колегами вона об’їздила кілька десятків країн та спробувала себе у багатьох професіях, залишаючись вірною Новому каналу. Цієї осені Настя вже готується представити новий проект за своєї участі – «У кого більше?»

– Ми виросли ще! І зробили проект «У кого більше?» Я чекаю на нього з нетерпінням. Адже завжди відчувала, що моя душа належить Новому каналу. Мені завжди подобалися програми і передачі, а також подача – молодіжна й цікава. Відчувала свій відгук. Мені здається, що це інтуїція мене вела. І все склалося найкращим чином. Сподіваюся, мені вдається робити свій внесок, – підсумувала Настя Кошман.

Не пропусти прем’єру проекту «У кого більше?» з Настею Кошман вже цієї осені на Новому каналі