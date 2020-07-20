Рівненська область: несподівані локації, які має відвідати кожен

Ведучі тревел-проекту «У кого більше?» (Новий канал) продовжують відкривати незвичайні місця України

Нещодавно подружжя ведучих Нового каналу Оля Манько та Максим Узол завели блог на YouTube, в якому показують незвичайні і привабливі місця України. У свіжих випусках вони відвідали Рівненську область і були приємно здивовані – мандрівники навіть подумати не могли, що потраплять на стільки красивих локацій. Одна з них – Білівське городище в селі Білів.

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На пагорбах часто влаштовують весільні фотосесії і пікніки. Але за межами Рівненської області про це місце мало хто чув.

– Білівське городище – поки що не надто розпіарене місце, але популярне серед місцевих жителів. Це величезна зелена галявина з пагорбами. Виглядає це неймовірно красиво, – каже Оля Манько. – Я взагалі не люблю порівнювати українські місця з іноземними та називати їх «український Париж», «українська Венеція» і таке інше, але тут я реально впочуваюся, як в Ісландії.

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Ще одне красиве місце, яке вдалося розшукати ведучим-мандрівникам, – Тараканівський форт (його ще називають Дубенським фортом) у селі Тараканів. Ця споруда була побудована в кінці ХІХ століття з метою захисту залізної колії Львів-Київ, але жодного разу для цього не знадобилася. Тому тривалий час тут знаходилися військові склади і в’язниця для полонених.

– Це, напевно, найбільш монументальне й загадкове місце в Рівненській області. Про нього складено безліч легенд, кажуть навіть, що тут бачать привидів, – розповів Максим Узол.

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Інформація для тих, хто збирається в Тараканів: на в’їзді у форт з 10-11 ранку стоять гіди, які за 300 грн з групи водять екскурсії. Але локацією можна походити й самому. Щоправда, якщо виберете такий варіант, ризикуєте довго шукати вхід у форт, тому запам’ятовуйте: це великий тунель, над яким стоїть хрест.

Як потрапити на Білівські пагорби і в Тараканівський форт, ви можете дізнатися, подивившись свіжий влог Олі та Максима на YouTube-каналі «КАМОН»: