Ведуча Нового каналу вперше стала мамою!

Аліна Мисечко з тревел-проекту «У кого більше?» народила малюка в День матері

Бебі-бум на Новому каналі триває! Поки учасниці реаліті «Від пацанки до панянки» Влада Роговенко та Аліна Шевченко очікують появи своїх первістків, ведуча тревел-проекту «У кого більше?» Аліна Мисечко вже народила! Про свій новий статус – молодої мами – Аліна вирішила оголосити лише зараз.

– Я не збиралася приховувати вагітність, просто так вийшло, – усміхається ведуча Нового каналу. – Коли дізналася, що чекаю дитину, не було внутрішнього бажання виставляти це напоказ. У мене до дев’ятого місяця був токсикоз, але при цьому я все одно добре виглядала, працювала, їздила на фотосесії. Просто з серпня до Нового року живота не було видно, тому ніхто й не здогадувався. А коли вже хотілося гуляти в парках, знімати сторіз і розповісти про те, що ми з чоловіком чекаємо поповнення в родині, почався карантин.

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Свого первістка Аліна народила в символічний день – День матері, який відзначався цього року 10 травня. Свого сина ведуча назвала Артемом, він – справжній богатир, при народженні важив 4,1 кг, а його зріст був 54 см. Забирати Мисечко з пологового будинку приїхали не лише чоловік, батьки та брат, а й її новоканальські колеги.

– Через карантин у пологовому будинку я була сама, і після народження малюка не збиралася влаштовувати жодних вечірок, – зізналася ведуча «У кого більше?». – Але мої колеги і друзі з «У кого більше?» Оля Манько і Макс Узол зробили мені сюрприз і приїхали на виписку! Я спеціально нікому нічого не говорила, очікувала тільки рідних, але мені було дуже приємно їх бачити.

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Сьогодні синові Аліни рівно два місяці. І йому вже є чим похвалитися.

– Малюк агукає, прикольно усміхається. Плаче зі слізками… Ось такі і нас мамські досягнення, – сміється Мисечко. – Він дуже любить плавати у великій ванні з надувним кругом на шиї – у нього це прикольно виходить.

Новий канал вітає Аліну Мисечко з народженням сина і бажає міцного здоров’я малюку і молодій мамі!