Ведуча Нового каналу пройшла кастинг на «Холостяка»

Анна Олицька з тревел-проекту «У кого більше?» поділилася несподіваним зізнанням

Глядачі Нового каналу знають Анну Олицьку за проектами «Абзац!», «Таємний агент» і «Заробітчани», а вже восени ви побачите її в новому тревел-реаліті «У кого більше?». Але доробок Анни міг поповнитися ще одним проектом – вона хотіла стати учасницею романтичного реаліті «Холостяк».

– Свого часу я серйозно думала про те, щоб взяти участь у «Холостяку». Навіть пройшла кастинг на один із сезонів. Чудово розуміла, що це буде величезний плюс для моєї кар’єри, адже на той час я була ведучою розважального шоу. Плюс, участь дає гучний хайп у соцмережах, – зізналася ведуча Нового каналу.

Хоч як би це було заманливо, але учасницею романтичного реаліті Олицька все-таки не стала.

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– Від участі в «Холостяку» я відмовилася. Чи шкодую я чи про цей втрачений шанс? Напевно, так. Мені дуже цікаво, як би це вплинуло на мене – на характер, цінності, – додала Анна.

Зараз Анна Олицька не лише ведуча тревел-проекту Нового каналу «У кого більше?», вона також активно розвиває свій YouTube-канал «Олицкая». На ньому Аня публікує відверті інтерв’ю з яскравими і неординарними особистостями в рамках проекту «Без комплексів». Гостями Анни вже стали супермодель Сніжана Онопко, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко, переможниця «Холостяка» Даша Ульянова та інші.