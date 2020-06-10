Старовинна садиба, страуси і залізний трон: куди поїхати у вихідні

Ведучі тревел-реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Максим Узол і Ольга Манько створили власний YouTube-проект «КАМОН». У своїх блогах пара розповідає про цікаві локації України, про які мало хто знає

Victoria Film Studios

Місцезнаходження: 32-й кілометр Житомирської траси Київ-Чоп, cело Гурівщина, Київська область

– Це своєрідний «Диснейленд» під Києвом, але там немає ніяких атракціонів, тому що це кіностудія! – розповідає Макс. – На в’їзді стоять залізні фігури Чужого і Хижака, на даху – Бетмен, а перед замком – залізний трон з «Ігри Престолів». Планувалося, що ця кіностудія стане українським «Голлівудом». Масштаби поки що не ті, але тут знімають фільми, телепроекти та серіали.

За словами Олі та Макса, вхід на територію кіностудії можна роздивлятися вічність.

Ясногородська страусина ферма

Місцезнаходження: вулиця Підлісна, 32, Ясногородка, Макарівський район Київська область. Важливо: не плутайте з Ясногородкою у Вишгородському районі.

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Наступний пункт призначення – одна з найбільших страусиних ферм в Україні. Тут ви знайдете не лише страусів, а й міні-зоопарк, батути та інші розваги. Екскурсія по фермі й відвідування зоопарку на одного дорослого коштує 150 грн. Ведучі радять взяти саме цей квиток, адже за 100 грн ви зможете відвідати тільки зоопарк і практично не побачите страусів.

До речі, є можливість переночувати на території ферми в затишних будиночках, поїсти шашлик зі страусячого м’яса і скуштувати омлет із величезного яйця.

Садиба фон Мекк

Місцезнаходження: Копилів, Київська область. Заїзд з вулиці Жовтневої.

Власником старовинної садиби колись був Микола фон Мекк, підприємець, представник династії будівельників і власників залізниць. Він, до речі, був одружений із племінницею знаменитого композитора П.І. Чайковського, який частенько був гостем у їхньому будинку.

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– У садиби дуже цікава історія, – ділиться Макс. – У воєнний час тут був шпиталь і німецький штаб, пізніше – лікарня, середня школа і навіть сільська рада!

Зараз будівля дуже постаріла й офіційно перебуває в аварійному стані. Орієнтовна дата побудування садиби – кінець XIX – початок XX століття. Заходити в будинок ведучі не рекомендують: це може бути дуже небезпечно, краще подивитися ззовні.