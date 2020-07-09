Даша Ульянова дала ведучій Нового каналу Анні Олицькій відверте інтерв’ю, в якому розкрила всю правду про свої стосунки

Кілька місяців тому ведуча тревел-проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує вже цієї осені, Анна Олицька завела свій блог на YouTube. Вона продовжує успішно його розвивати і брати інтерв’ю у яскравих і цікавих особистостей. Героїнею свіжого випуску стала Даша Ульянова – переможниця десятого сезону романтичного реаліті «Холостяк».

Під час відвертої розмови дівчина зізналася, що нещодавно в неї було кілька романів з одруженими чоловіками.

– Наприкінці навчання в університеті мені захотілося хорошого життя. Я хотіла зустрічатися з заможним чоловіком, розповідати подружкам про наші таємні зустрічі… На останньому курсі почала їздити в Київ кожні вихідні (Даша навчалася в Харкові, – прим. ред.), Там познайомилася з чоловіком, – поділилася переможниця «Холостяка». – Йому тоді було 35 років, а мені 20.

Різниця у віці дівчину не бентежила – вона була дуже закохана. До того ж, їй подобалося, що коханий забезпечує її матеріально.

– Це було моє перше кохання. Але я не могла ні зателефонувати, ні приїхати, ні просто поспати з ним разом. Усі ми хочемо бути коханими… Коли рожеві окуляри злетіли, зрозуміла, що я нещасна коханка, – розповіла Даша.

Потім Ульянова поїхала на роботу в Китай, подорослішала, почала сама заробляти на себе. А коли повернулася в Україну, зрозуміла, що розлюбила того чоловіка… і одразу ж наступила на ті ж граблі.

– Мій наступний чоловік теж був одружений – він приховував свою дружину, але мені все і так було зрозуміло. Він теж був старший за мене, не атлетичної статури, з животиком, але я не звертала на це уваги. Мене підкорила його чоловіча харизма – пожартує, і я відразу сміюся, – розповіла Даша ведучій Нового каналу. – Врешті-решт, ці стосунки теж зійшли нанівець.

З ким Даша Ульянова зустрічається зараз, і як вона боролася з анорексією, ви можете дізнатися в її відвертому інтерв’ю на YouTube-каналі «Олицкая».

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