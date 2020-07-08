Подорожуйте Україною: круті місця від Сергія Притули

Ведучий Нового каналу розповів про неймовірно красиві місця Закарпаття

Закриті через пандемію коронавірусу кордони – не привід зачинитися вдома і забути про подорожі. Адже ми живемо в дуже красивій і недооціненій країні, тож збирайте рюкзак, кличте компанію, і вперед – насолоджуватися неймовірною красою Закарпаття слідами ведучого Нового каналу Сергія Притули.

— Кілька місяців тому журналісти поставили мені запитання: «В яку країну ви поїдете насамперед, коли закінчиться карантин, і світ відкриє кордони?» Я відповів, що з усією повагою до низки країн, де я час від часу полюбляю відпочивати, цього року гроші моєї сім’ї осядуть у кишенях вітчизняних готельєрів та рестораторів, власників будиночків біля моря та квадроциклів, — зізнався Сергій Притула. — Я не дуже полюбляю ділитися подробицями родинного відпочинку, але так сталося, що в кінці червня обвозив сім’ю неймовірно мальовничими місцинами Закарпаття, які, на жаль, зараз затопило. Ділюся маршрутом, аби ви полинули в ті краї, коли все нормалізується.

Батьки і діти: Притула, Педан і Кензов розповіли про «роботу» татами

Чи є дружба на ТБ? Притула, Нікітюк та інші зірки розповіли про колег-друзів

Місце №1: полонина Боржава

— Більшість шляху на полонину краще подолати підйомником, а потім, щоб отримати максимальне задоволення від краєвидів, підніматися ще пішки, час від часу роблячи привали, — радить ведучий проекту «Хто зверху?», який вже багато років успішно показує Новий канал. — Краєвиди неймовірні — від традиційно карпатських до таких, які мають легкий натяк на Ірландію. Перед тим, як спускатися підйомником, можете завітати у колибу або чайовню.

Місце №2: село Верхня Грабівниця

У цьому селі знаходиться бункер на «Лінії Арпада» – добре збережена пам’ятка Другої світової війни. «Лінія Арпада» – ряд захисних об’єктів, які тягнулися 800 км карпатським хребтом. Ведучий Нового каналу запевняє: це неймовірно крута точка, про яку в Україні мало хто знає. Але Притула не рекомендує спускатися в тунель без гіда – так ви просто нічого не зрозумієте. Екскурсія триває 40-45 хвилин.

Місце №3: замок Паланок

Ця середньовічна фортеця знаходиться в місті Мукачево та розташована на горі вулканічного походження. Це не просто резиденція, в якій проживали правлячі князі, тут жила величезна кількість людей – аристократи, слуги, майстри. А під час облоги замок служив укриттям і для селян, які мешкали навколо.

— На території України не так багато замків у такому чудовому стані. Щоправда, паркінг поблизу трохи псує селфі. Але нічого, якось переживете, — пожартував Притула.

Більше крутих туристичних місць від Сергія Притули – в його блозі на YouTube.