Чоловік-француз Віки Маремухи допомагає руху Anonymous

Учасниця проекту «Супермодель по-українськи» (Новий канал) розповіла, що саме робив її Луї, аби нашкодити русні

Останній тиждень увага користувачів соцмереж прикута до учасниці проекту Нового каналу «Супермодель по-українськи» та блогерки Вікторії Маремухи (після одруження Беле – прим. ред.), яка вперше стала мамою. 7 вересня вона народила сина, якого вони з чоловіком, французьким бізнесменом Луї, назвали Люком.

Зараз дивляться

«Син дуже любить бути в татка на ручках»: Віка Маремуха – про перші дні з первістком

Народжувала Маре в Києві, Луї був поряд із нею. Виявляється, що француз не гаяв час з початку повномасштабної війни, а брав участь у русі Anonymous (угрупування активістів та хактивістів, які здійснили низку масштабних мережевих атак – прим. ред.).

– Усі, хто займається фішингом (вид хакерства, що має на меті отримання доступу до конфіденційних даних користувачів – прим.ред.), щоб нашкодити русні, так чи інакше входять в Anonymous. Хоча, звісно, є конкретний осередок угрупування, – розповіла Маре про чоловіка-айтішника в YouTube-проекті «Слава +». – Більшість українських працівників Луї за кілька днів до повномасштабного наступу приїхали в Таїланд. Не через те, що ми знали, що буде війна, просто країна зняла частину ковідних обмежень, і всі планово зібралися в офісі у Таїланді. Ми були в депресії і хотіли щось робити. Команда Луї також допомагала: зламувала пошти та бази, робила розсилки і спами. Більше того, чоловік досі цим займається разом із нашими спеціалістами. Але подробиць розповісти не можу – це секретна інформація.