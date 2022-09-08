Новый каналНовости

Виктория Маремуха родила первенца! Первые фото

Виктория Маремуха родила первенца! Первые фото

7 сентября участница «Супермодели по-украински» (Новый канал) и блогер впервые стала мамой. Поздравляем!

Виктория Маремуха родила первенца! Первые фото

Cейчас смотрят

В прошлом году Вика Маремуха поделилась приятной новостью: она вышла замуж за французского бизнесмена Луи, с которым состояла в отношениях несколько лет. А в апреле нынешнего года призналась, что скоро они с мужем станут родителями. Роды девушка планировала очень тщательно, и из-за войны россии против Украины сначала планировала родить первенца за границей.

Вика Маремуха: «Для нас самих наша беременность стала неожиданностью»

Виктория Маремуха родила первенца! Первые фото

– В целях безопасности сына мы с мужем приняли трудное решение рожать во Франции. Но чем больше я думала об этом, тем больше меня накрывала печаль, – призналась она. – Кроме того, что это мой первый ребенок, а это уже небольшой стресс, еще и другая страна, вдали от дома, семьи, друзей, иностранные врачи, другой язык, менталитет.

Виктория Маремуха родила первенца! Первые фото

Пара вернулась в Украину и нашла частный роддом, где и родился мальчик. Девушка мечтала стать мамой 24 августа – именно такой срок рождения ребенка ставили врачи. Однако первенец решил не торопиться. Так что 7 сентября доктора стимулировали роды.

– Чувствуем себя невероятно счастливыми! Пологи были идеальными. Рожать дома, в Украине, было моим лучшим решением, –  рассказала мамочка Маре. – И я не знаю, что бы делала без Луи, он очень мне помог.

Виктория Маремуха родила первенца! Первые фото

Известно, что малыш родился с весом в 3460 г и ростом 54 см.

Новый канал поздравляет Вику и Луи с рождением казака!

выбор редакции новини нк новости стмпу
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь