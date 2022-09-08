Виктория Маремуха родила первенца! Первые фото

7 сентября участница «Супермодели по-украински» (Новый канал) и блогер впервые стала мамой. Поздравляем!

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В прошлом году Вика Маремуха поделилась приятной новостью: она вышла замуж за французского бизнесмена Луи, с которым состояла в отношениях несколько лет. А в апреле нынешнего года призналась, что скоро они с мужем станут родителями. Роды девушка планировала очень тщательно, и из-за войны россии против Украины сначала планировала родить первенца за границей.

Вика Маремуха: «Для нас самих наша беременность стала неожиданностью»

– В целях безопасности сына мы с мужем приняли трудное решение рожать во Франции. Но чем больше я думала об этом, тем больше меня накрывала печаль, – призналась она. – Кроме того, что это мой первый ребенок, а это уже небольшой стресс, еще и другая страна, вдали от дома, семьи, друзей, иностранные врачи, другой язык, менталитет.

Пара вернулась в Украину и нашла частный роддом, где и родился мальчик. Девушка мечтала стать мамой 24 августа – именно такой срок рождения ребенка ставили врачи. Однако первенец решил не торопиться. Так что 7 сентября доктора стимулировали роды.

– Чувствуем себя невероятно счастливыми! Пологи были идеальными. Рожать дома, в Украине, было моим лучшим решением, – рассказала мамочка Маре. – И я не знаю, что бы делала без Луи, он очень мне помог.

Известно, что малыш родился с весом в 3460 г и ростом 54 см.

Новый канал поздравляет Вику и Луи с рождением казака!