30 жовтня

Stadium Night 2025: дивитися онлайн 4 випуск

Дивись онлайн шоу Stadium Night 2025 випуск 4 від 30.10.2025 на сайті Нового каналу – насолоджуйся свіжим та оригінальним гумором.

Переїзд непросте і серйозне рішення. Особливо важливо в цьому процесі знайти спільну мову з новими сусідами. Однак герої скетчу Stadium Night зовсім не були готові до такого знайомства. Сусіди закидали їх дуже незвичайними проханнями. Чи вдалося новим жильцям догодити всім? Дивись у шоу Stadium Night 2025 випуск 4.

Крім того гумористи покажуть скетч на тему, яка завжди всіх хвилює. До міста приїжджає чиновник, який має перевірити ефективність використання бюджетних коштів. Який сюрприз чекає на нього? Дивись розважальне шоу Stadium Night 2025 випуск 4 від 30.10.2025 на сайті Нового каналу.

