30 октября

Stadium Night 2025: смотреть онлайн 4 выпуск

Смотри онлайн шоу Stadium Night 2025 выпуск 4 от 30.10.2025 на сайте Нового канала – наслаждайся свежим и оригинальным юмором.

Переезд – непростое и серьезное решение. Особенно важно в этом процессе найти общий язык с новыми соседями. Однако герои скетча Stadium Night совсем не были готовы к такому знакомству. Соседи засыпали их очень необычными просьбами. Удалось ли новым жильцам угодить всем? Смотри в шоу Stadium Night 2025 выпуск 4.

Кроме того, юмористы покажут скетч на тему, которая всегда всех волнует. В город приезжает чиновник, который должен проверить эффективность использования бюджетных средств. Какой сюрприз ждет его? Смотри развлекательное шоу Stadium Night 2025 выпуск 4 от 30.10.2025 на сайте Нового канала.

